Συναγερμός σήμανε στις Αρχές στην Ινδιανάπολη των ΗΠΑ μετά από πυροβολισμούς σε εγκαταστάσεις της FedEx από τους οποίους υπήρξαν νεκροί.

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς αργά χθες, Πέμπτη, το βράδυ στην Ινδιανάπολη, στο κέντρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Όλα τα θύματα βρέθηκαν σε εγκαταστάσεις του ομίλου ταχυμεταφορών FedEx κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της πόλης, όπου ένας ένοπλος άνοιξε πυρ, δήλωσε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος της αστυνομίας Τζίνα Κουκ. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που νοσηλεύονται, πρόσθεσε η αστυνομία χωρίς να αναφέρει τον αριθμό τους.

⚠️🇺🇸#URGENT: Reports of several people shot at Indianapolis FedEx facility#Indianapolis l #IN

Police & EMS personnel are responding to a FedEx facility where reports say 8 people have been shot. The shooter has not been detained and may still be shooting.

More details shortly! pic.twitter.com/UzJwc8P8I1

— Intel Point ALERTS (@IntelPointAlert) April 16, 2021