Λόγω των ισχυρών ανέμων έχει κηρυχθεί κόκκινος συναγερμός για τους 5,4 εκατομμύρια κατοίκους της χώρας, όπως και για τους κατοίοκους της Βόρειας Ιρλανδίας και για ένα τμήμα της Σκωτίας και οι αρχές συνέστησαν στους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Άνεμοι ταχύτητας άνω των 100 χιλιομέτρων την ώρα έπνεαν νωρίς σήμερα το πρωί στην Ιρλανδία, και η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της, η Met Eireann, ανακοίνωσε ότι το ιστορικό ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 1945 καταρρίφθηκε γύρω στις 07:00 ώρα Ελλάδος, με ριπές που έφταναν τα 183 χιλιόμετρα την ώρα κοντά στο Γκάλγουεϊ.

‘With gusts of up to 114mph, records are being broken.’

Στην ίδια περιοχή, καταρρίφθηκε επίσης το ρεκόρ μέσης ταχύτητας του ανέμου, καθώς καταγράφηκαν άνεμοι ταχύτητας 135 χιλιομέτρων την ώρα, η οποία αντιστοιχεί σε ανέμους τυφώνα, διευκρίνισε η υπηρεσία.

Οι ισχυροί άνεμοι δημιουργούν σημαντικά προβλήματα, ιδίως στα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως επίσης και στην παροχή ρεύματος, η οποία είχε διακοπεί για πάνω από μισό εκατομμύριο νοικοκυριά.

«Οι υποδομές ρεύματος υπέστησαν εκτεταμένες και μεγάλες ζημιές, πρωτοφανείς, με τις βλάβες στο δίκτυο να πλήττουν 560.000 πελάτες στις 06:00 GMT (08:00 ώρα Ελλάδος)», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο δημόσιος φορέας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ESB.

Στα αεροδρόμια των Κορκ, Σάνον, Δουβλίνου, πολλές πτήσεις ακυρώθηκαν. Το αεροδρόμιο του Δουβλίνου ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο X την ματαίωση πάνω από 100 πτήσεων αναχώρησης και τον ίδιο αριθμό πτήσεων άφιξης και προειδοποίησε ότι προβλέπονται στη διάρκεια της ημέρας κι άλλες ακυρώσεις και καθυστερήσεις.

Η καταιγίδα πλήττει επίσης τη βρετανική επαρχία της Βόρειας Ιρλανδίας, όπου 93.000 εστίες έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, σύμφωνα με τον πάροχο NIE Networks.

Κόκκινος συναγερμός για ισχυρούς ανέμους έχει τεθεί εκεί σε ισχύ από τις 09:00 ώρα Ελλάδος. Είναι η πρώτη φορά που έχει εκδοθεί συναγερμός αυτού του επιπέδου στην επαρχία από τότε που εφαρμόστηκε το σύστημα αυτό, το 2011.

Η πρωθυπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας Μισέλ Ο’Νιλ προειδοποίησε ότι η επαρχία βρίσκεται αυτήν τη στιγμή «στο μάτι του κυκλώνα» και κάλεσε, μέσω του ραδιοσταθμού BBC Ulster, τον πληθυσμό «να μείνει σε ασφαλές μέρος».

Τα σχολεία είναι κλειστά σήμερα, ενώ έχει σταματήσει η λειτουργία των τρένων και των λεωφορείων.

Our team have recorded gusts of 190 km/h (118 mph) on the coast of Co. Clare, Ireland during Storm Éowyn this morning… it took a fight to get the measurement!#Weather #Hurricane #Storm pic.twitter.com/glDHM5M16y

