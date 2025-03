Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ήχησαν σειρήνες συναγερμού στο κεντρικό Ισραήλ, ενώ σχεδόν ταυτόχρονα η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι ταξιαρχίες Κασάμ, ανέλαβαν την ευθύνη για «επίθεση».

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι εξαπολύθηκαν τουλάχιστον έξι ρουκέτες προς το Τελ Αβίβ.

Sirens sounding in central Israel after projectile fire from terrorists in Gaza pic.twitter.com/zij7NjYcS7

Στο δεύτερο 24ωρο από την κατάρρευση της εκεχειρίας, παλαιστινιακές πηγές αναφέρουν επιπλέον 85 νεκρούς από ισραηλινές επιθέσεις ενώ ισραηλινό στρατιωτικό ανακοινωθέν αναφέρεται σε επανέναρξη χερσαίων επιχειρήσεων και ανακατάληψη τμήματος στη βόρεια Γάζα. Προειδοποίηση από τον IDF καλεί τους κατοίκους να μην χρησιμοποιούν τον κύριο αυτοκινητόδρομο για να εισέλθουν ή να βγουν από το βορρά ενώ η διέλευση προς τα νότια θα επιτρέπεται στον παραλιακό δρόμο.

UPDATE

Three long-range rockets were fired from Gaza at central Israel. The IDF says one was intercepted, while two landed in open areas. No injuries were reported.

This marks the first Hamxs attack on central Israel since October 7, 2024. pic.twitter.com/wm7Pq90mXM

— Open Source Intel (@Osint613) March 20, 2025