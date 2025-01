Ο Άντονι Μπλίνκεν δέχθηκε σφοδρές επικρίσεις από δημοσιογράφους που έχουν ασκήσει δριμεία κριτική στην αμερικανική διπλωματία σε ό,τι αφορά τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα. Τον διέκοψαν επανειλημμένα καθώς προσπαθούσε να υπεραμυνθεί των χειρισμών του στην κρίση, η οποία ξεκίνησε πριν από 15 μήνες με την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς και τις επακόλουθες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

«Εγκληματία! Η θέση σου είναι στη Χάγη», του φώναξε ο ανεξάρτητος δημοσιογράφος Σαμ Χουσέινι, υποδηλώνοντας ότι ο Μπλίνκεν θα έπρεπε να λογοδοτήσει ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ). Το προσωπικό ασφαλείας απομάκρυνε άρον-άρον τον Χουσέινι από την αίθουσα Τύπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

BREAKING: Reporter Sam Husseini @samhusseini is arrested and dragged out of a press briefing by Blinken for asking “Why aren’t you in The Hague?” pic.twitter.com/RDgm7vum30

«Γιατί συνεχίσατε να στέλνετε βόμβες (σ.σ. στο Ισραήλ) όταν είχαμε τη συμφωνία τον Μάιο;», φώναξε ο Μαξ Μπλούμενθαλ – ιδρυτής του ιστότοπου «The Grayzone» που έχει επικρίνει κατ’ επανάληψη την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ σε αρκετά θέματα – προτού υποχρεωθεί κι εκείνος να εγκαταλείψει την αίθουσα.

Journalist @MaxBlumenthal confronts Secretary of State Blinken during his farewell address to the State Department press corps:

“Why did you allow the Holocaust of our time to happen? How does it feel to have your legacy be genocide?”

Blumenthal also called out spokesperson Matt… https://t.co/hBkwIj4FR7 pic.twitter.com/mwFMbRPVf1

— Drop Site (@DropSiteNews) January 16, 2025