Η αστυνομία στο Τόκιο ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι συνέλαβε έναν ύποπτο για τη φονική επίθεση με μαχαίρι σε μια YouTuber, ενώ αυτή έκανε ζωντανή μετάδοση σε έναν κεντρικό δρόμο του Τόκιο. Οι αρχές δήλωσαν ότι συνέλαβαν τον Κέντζι Τακάνο, 42 ετών, επί τόπου, με την υποψία απόπειρας ανθρωποκτονίας την Τρίτη. Ο Τακάνο είναι στους εισαγγελείς, αλλά δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες ακόμη.

Το θύμα, η Airi Sato, 22 ετών, μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο με κρίσιμα τραύματα αφού ο δράστης τη μαχαίρωσε επανειλημμένα στο άνω μέρος του σώματός της, ανακοίνωσε η αστυνομία, και αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Μάρτυρες και θεατές της ζωντανής μετάδοσης ανέφεραν ότι άκουσαν τη Σάτο να φωνάζει για βοήθεια, και η ζωντανή μετάδοση ξαφνικά σταμάτησε.

Ο ύποπτος είπε στην αστυνομία ότι γνώρισε τη Sato μέσω του livestreaming της και την είχε δει αρκετές φορές αυτοπροσώπως και ότι είχαν μια οικονομική διαφορά, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της εφημερίδας Asahi.

22yo Sato Airi, a livestreamer who went by Mogami Ai, was brutally murdered on March 11th in Shinjuku City’s Takadanobaba. So why are so many people on Japanese social media expressing sympathy for her murderer? (Spoiler alert: it’s misogyny.) pic.twitter.com/QuDM23H6SB

— Unseen Japan (@UnseenJapanSite) March 13, 2025