Οι βουλευτές Irakli Zarkua, Viktor Sanikidze και Gela Samkharauli φέρονται να επιτέθηκαν σωματικά σε έναν Γεωργιανό πολίτη, τον Lasha Gabitashvili.

Ο πολίτης Lasha Gabitashvili προσέγγισε τους βουλευτές Irakli Zarkua και Viktor Sanikidze που έτρωγαν σε ένα ακριβό εστιατόριο, απευθύνοντας ερωτήσεις για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα τους, ενώ τραβούσε βίντεο με το κινητό του. Ο ίδιος τους ρώταγε: «Τι έχετε να πείτε για όσα έγιναν εχθές στο Μπατούμι; Τι λέτε για τον βασανισμό διαδηλωτών στην Τιφλίδα;». Στο βίντεο φαίνεται η προσέγγιση και η επίθεση που ακολούθησε, με το προσωπικό του ξενοδοχείου να προσπαθεί να τη διακόψει.

Στο βίντεο εμφανίζεται ο Sanikidze να απαντά: «Eίσαι και μεγάλος άνθρωπος φύγε…» και να χτυπά πετώντας στο πάτωμα το κινητό του πολίτη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Ιαπωνία: Μικρά τσουνάμι μετά τον σεισμό των 6,8 βαθμών - Δεν υπήρξαν ζημιές

Τότε, ένας εκ των δύο βουλευτών πέταξε το smartphone από το χέρι του άνδρα και ζήτησε να φύγει. Ο Gabitashvili απομακρύνθηκε από το χώρο και δημοσίευσε το βίντεο που τράβηξε, με αποτέλεσμα να κάνει το γύρο του διαδικτύου και να προκαλέσει αντιδράσεις στη Γεωργία.

Την επόμενη μέρα, οι βουλευτές μαζί με άτομα της ασφάλειας έψαξαν τον πολίτη και τον βρήκαν να τρώει σε εστιατόριο ξενοδοχείου, μαζί με τη σύζυγό του. Χωρίς να χάσουν ευκαιρία και να σκεφτούν τι θα επακολουθήσει, τού επιτέθηκαν μπροστά στον κόσμο, με αποτέλεσμα να επέμβει η αστυνομία.

What happened in Dubai? step-by-step: GD leaders Irakli Zarkua and Viktor Sanikidze went on vacation to Dubai, likely to attend Coldplay’s concert. A Georgian citizen, Lasha Gabitashvili, accidentally encountered them while they were having lunch and asked if they were aware of… pic.twitter.com/0owbe2GaBM — Anna Gvarishvili (@AnnaGvarishvili) January 13, 2025

Μετά το περιστατικό, ο Gabitashvili φέρεται να κάλεσε την αστυνομία και να κατέθεσε μήνυση στο τοπικό δικαστήριο του Άμπου Ντάμπι. Ένας άλλος φερόμενος επιτιθέμενος, ο Giorgi Gogoladze, συνελήφθη από την τοπική αστυνομία για ρίψη πιάτου σε υπάλληλο του ξενοδοχείου και πρόκληση τραυματισμού του.

Καθώς απομακρύνεται μετά την επίθεση, ο Sanikidze ακούγεται να απειλεί τον Gabitashvili, λέγοντας ότι θα τιμωρηθεί όταν επιστρέψει στη Γεωργία. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπήρξαν καλέσματα για την προστασία του Gabitashvili όταν επιστρέψει στη Γεωργία, από ενδεχόμενα αντίποινα από πληρωμένα «τραμπούκικα» (titushky), οι οποίοι συχνά χρησιμοποιούνται από τις αρχές για να απειλήσουν και να τιμωρήσουν τους αντιπάλους του καθεστώτος.

Following this, Gabitashvili did not initiate a physical conflict but continued confronting them verbally, including using swear words. Zarkua, Sanikidze, and their group ended up fleeing the restaurant. Later, Zarkua published a post on Facebook, derogatorily referring to… pic.twitter.com/8FNpj7Us3w — Anna Gvarishvili (@AnnaGvarishvili) January 13, 2025

Τα περιστατικά Γεωργιανών πολιτών που έρχονται σε σύγκρουση με τους εκπροσώπους του GD, τόσο στη Γεωργία όσο και στο εξωτερικό, γίνονται ολοένα και πιο συχνά, με αναφορές για πολίτες που αντιμετωπίζουν δημόσια υψηλόβαθμα μέλη του GD σε δημόσιους χώρους και εκφράζουν τις απόψεις τους.

Today, while Gabitashvili was having lunch at a restaurant, Zarkua, Sanikidze, and their friends approached him and, without any verbal interaction, began physically attacking him. 3/4 pic.twitter.com/80WMoa4bf5 — Anna Gvarishvili (@AnnaGvarishvili) January 13, 2025

