Η οργάνωση «Ισλαμικό Κράτος» (ISIS ) ανέλαβε την ευθύνη για την πολύνεκρη επίθεση στο βορειοανατολικό Αφγανιστάν, με μια ανακοίνωση που εξέδωσε το «πρακτορείο» προπαγάνδας των τζιχαντιστών «Amaq» και αναρτήθηκε στο Telegram.

Η αιματηρή έκρηξη σημειώθηκε σε σιιτικό τέμενος στην πόλη Κουντούζ, στο βορειοανατολικό Αφγανιστάν. H αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στη χώρα έκανε λόγο για τουλάχιστον 100 νεκρούς ή τραυματίες, ενώ νωρίτερα νοσοκομειακές πηγές -τις οποίες επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο- ανέφεραν πως τα θύματα ξεπερνούν τα 50. Άλλες πηγές μιλούν για έως και 100 νεκρούς και 200 τραυματίες, σύμφωνα με ανταποκριτή του Iran International.

Οπτικό υλικό δείχνει πτώματα περιστοιχισμένα από συντρίμμια μέσα στο τέμενος αυτό, στο οποίο προσεύχονται σιίτες μουσουλμάνοι που αποτελούν μειονότητα στο Αφγανιστάν.

“Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, τουλάχιστον 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν σε έκρηξη αυτοκτονίας μέσα στο τέμενος”, ανέφερε σε ένα τουίτ η αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν.

Τις τελευταίες εβδομάδες σημειώθηκαν αρκετές επιθέσεις, περιλαμβανομένης μίας σε τέμενος στην Καμπούλ, την ευθύνη για ορισμένες από τις οποίες ανέλαβαν οι σουνίτες μαχητές της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

“Σήμερα το απόγευμα σημειώθηκε μια έκρηξη σε τέμενος των σιιτών συμπατριωτών μας… με αποτέλεσμα να γίνουν μάρτυρες και να τραυματιστούν πολλοί συμπατριώτες μας”, έγραψε στο Twitter ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ.

Το τζαμί χρησιμοποιείται από μουσουλμανική μειονότητα που θεωρείται αιρετική

Το τζαμί αναφέρεται ότι χρησιμοποιείται από τη μουσουλμανική μειονότητα Σία. Συχνά, μουσουλμάνοι εξτρεμιστές πραγματοποιούν επιθέσεις κατά της συγκεκριμένης κοινότητας, καθώς τους θεωρούν αιρετικούς.

Το ISIS-K εναντιώνεται με βίο τρόπο στους Ταλιμπάν και έχει πραγματοποιήσει διάφορες βομβιστικές επιθέσεις πρόσφατα, κυρίως στα ανατολικά της χώρας. Η Κουντούζ θεωρείται κομβικό σημείο για τις οικονομικές και εμπορικές μεταφορές με το Τατζικιστάν.

