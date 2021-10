Πυροβολισμοί σε σχολείο στο Τέξας: 18χρονος μαθητής ο δράστης [βίντεο]

Newsroom eleftherostypos.gr

Τέξας: Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς, μέσα σε λύκειο του Άρλινγκτον, στο Τέξας, όταν ένας μαθητής άνοιξε πυρ έπειτα από τσακωμό με άλλο μαθητή, προτού τραπεί σε φυγή, έγινε γνωστό από την αστυνομία.

Εκ των τεσσάρων τραυματιών, οι τρεις διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, δήλωσε ο υπαρχηγός της αστυνομίας Κέβιν Κολμπάι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο ίδιος δεν διευκρίνισε τη σοβαρότητα των τραυμάτων. Ο τέταρτος τραυματίας έλαβε τις πρώτες βοήθειες επί τόπου, έχοντας τραυματιστεί ελαφρά.

Στο διαδίκτυο, κυκλοφορούν βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης και τον πανικό που επικρατεί μεταξύ των παρευρισκόμενων μαθητών και καθηγητών στο σχολείο.

