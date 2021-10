Πυροβολισμοί σε σχολείο στο Τέξας – Πληροφορίες για τραυματίες

Newsroom eleftherostypos.gr

Συναγερμός έχει σημάνει στο Τέξας μετά από πυροβολισμούς σε σχολείο, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Το CNN μεταδίδει ότι ο ένοπλος παραμένει ελεύθερος.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον αριθμό των τραυματιών, ωστόσο σύμφωνα με το dallasnews υπάρχουν αρκετοί τραυματίες.

Το σχολείο έκλεισε και επί τόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας.

⚠️🇺🇸 #URGENT : Confirmed school shooting with multiple people down near Dallas, Texas #Arlington l #TX Officials have now confirmed several people are shot following a shooting at Timberview Highschool. Students inside report both students and teachers are shot. Updates to come! pic.twitter.com/7ryrRYzDeY

Δάσκαλοι και μαθητές πήραν εντολή να παραμείνουν κλειδωμένοι στις τάξεις και στα γραφεία τους.

All Parents –@mansfieldisd is setting up a parent reunification point at the Center for Performing Arts located at 1110 W. Debbie. Officers will be at that scene. Students will eventually be bused to that location after the school is completely secured. pic.twitter.com/gmv8UJBXDk

— Arlington Police, TX (@ArlingtonPD) October 6, 2021