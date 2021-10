Νόμπελ Χημείας 2021: Στην επανάσταση των καταλυτών το φετινό βραβείο

Newsroom eleftherostypos.gr

Tο Νόμπελ Χημείας 2021 απονέμεται στους Benjamin List και David W.C. MacMillan «για την ανάπτυξη ασύμμετρης οργανοκατάλυσης».

Οι δύο επιστήμονες έχουν αναπτύξει ένα νέο και ευρηματικό εργαλείο για τη δημιουργία μορίων: την οργανοκατάλυση. Οι χρήσεις του περιλαμβάνουν έρευνα σε νέα φαρμακευτικά προϊόντα, ενώ έχει επίσης βοηθήσει να γίνει η χημεία πιο πράσινη.

Με την απονομή του Νόμπελ Χημείας ολοκληρώθηκε σήμερα ο κύκλος των ανακοινώσεων των αμιγώς επιστημονικών Νόμπελ για το 2021.

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Benjamin List and David W.C. MacMillan “for the development of asymmetric organocatalysis.” pic.twitter.com/SzTJ2Chtge

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2021