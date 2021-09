Newsroom eleftherostypos.gr

AUKUS: Με αρκτικόλεξο στο οποίο παραπέμπει στα αρχικά των τριών χωρών Αυστραλία (Australia), Ηνωμένο Βασίλειο (United Kingdom) και ΗΠΑ (United States), ανακοίνωσαν ο Τζο Μπάιντεν, ο Μπόρις Τζόνσον και ο Σκοτ Μόρισον τη στρατηγική συνεργασία των τριών χωρών μέσα από την νεοσύστατη ομάδα εργασίας, ΑUKUS.

Οι τρεις χώρες ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους η οποία στόχο έχει την ανταλλαγή υψηλών τεχνολογιών και τεχνογνωσίας συμπεριλαμβανομένων υποβρυχίων με πυρηνική ενέργεια.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσαν οι τρεις ηγέτες, η συνεργασία AUKUS σκοπεύει να «προασπίσει τα κοινά συμφέροντα των τριών χωρών».

Tune in as I deliver remarks on a national security initiative – joined virtually by Australian Prime Minister Scott Morrison and United Kingdom Prime Minister Boris Johnson. https://t.co/reAHEnNxAZ

— President Biden (@POTUS) September 15, 2021