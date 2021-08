Newsroom eleftherostypos.gr

Ο Ντον Έβερλι, το δεύτερο μέλος του θρυλικού ροκ εν ρολ ντουέτου «Everly Brothers», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών.

Ο Έβερλι πέθανε το Σάββατο, όπως αποκαλύφθηκε χθες μέσω του επίσημου λογαριασμού του συγκροτήματος στο Instagram.

Ο Ντον και ο μικρότερος αδερφός του, Φιλ, αποτελούσαν είδωλα των πρώτων ημερών του ροκ εν ρολ στην Αμερική, ξεκινώντας την κοινή τους καριέρα ως Everly Brothers («Αδελφοί Έβερλι») στα τέλη της δεκαετίας του ’50. Ανάμεσα στις διαχρονικές τους επιτυχίες, που «σκαρφάλωσαν» στις κορυφές των charts απ’ όταν πρωτοκυκλοφόρησαν, συγκαταλέγονται τα κομμάτια «Bye Bye Love», «All I Have to Do is Dream» και «Wake Up Little Suzie».

Ο Ντον Έβερλι είχε γεννηθεί στο Σικάγο, ενώ ο αδερφός του Φιλ, γεννήθηκε στο Κεντάκι. Σύντομα η οικογένειά τους μετακόμισε στο Νάσβιλ του Τενεσί, όπου οι γονείς τους, Μάργκαρετ και Άικ, δραστηριοποιήθηκαν ως μουσικοί της κάντρι και γουέστερν μουσικής. Οι αδερφοί ξεκίνησαν να τραγουδούν στο πλευρό των γονιών τους, σε ζωντανές συναυλίες αλλά και το ραδιόφωνο, συνεχίζοντας αργότερα ως ντουέτο.

Το περιοδικό Rolling Stone είχε κάποτε αποκαλέσει τους Αδελφούς Έβερλι «το σημαντικότερο ντουέτο στην ιστορία της ροκ», καθώς τα αδέρφια επηρέασαν πολλούς μεταγενέστερους θρύλους της ροκ, όπως οι Beatles, οι Beach Boys, οι Byrds, οι Simon & Garfunkel και άλλοι. «Λυπάμαι για τον θάνατο του Ντον», έγραψε ο Μπράιαν Γουίλσον, τραγουδιστής των Beach Boys. «Οι Everly Brothers υπήρξαν τεράστια επιρροή για εμάς και μάθαμε πολλά από τις όμορφες αρμονίες τους».

Ο Φιλ Έβερλι έφυγε από τη ζωή το 2014, σε ηλικία 74 ετών. Με την αφορμή του δικού του θανάτου, ο μουσικός και συγγραφέας Μπομπ Γκριν είχε γράψει: «Το ταλέντο τους και η ομορφιά των φωνών τους έμοιαζαν να είναι από άλλο πλανήτη. Ήταν ένα θαύμα». Οι Everly Brothers υπήρξαν ένα από τα πρώτα συγκροτήματα που συμπεριλήφθηκαν στο Rock and Roll Hall of Fame, το 1986, ενώ οι κάντρι επιρροές τους οδήγησαν στην συμπερίληψή τους στο Country Music Hall of Fame, το 2001.

«Ως τραγουδιστής, τραγουδοποιός και κιθαρίστας, ο Ντον Έβερλι υπήρξε ένας από τους πιο ταλαντούχους και επιδραστικούς καλλιτέχνες στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής», έγραψε στο Twitter ο διευθύνων σύμβουλος του Country Music Hall of Fame, Κάιλ Γιανγκ. «Η επιρροή του αυτή αντηχεί μέσα στα τραγούδια και την αιθέρια αρμονία της φωνής του με αυτήν του αδερφού του, του Φιλ».

