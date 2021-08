Συναγερμός στο Πλίμουθ: Αναφορές για πυροβολισμούς

Newsroom eleftherostypos.gr

Συναγερμός έχει σημάνει στο Πλίμουθ μετά από αναφορές για πυροβολισμούς. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα.



Οι κάτοικοι καλούνται να μείνουν μέσα στο σπίτι τους και να ακολουθούν τις συμβουλές της αστυνομίας.

Ο τοπικός βουλευτής Λουκ Πόλαρντ έγραψε στο Twitter: «Πραγματικά ανησυχητικά νέα που έρχονται από τον Κέιχαμ στο Πλίμουθ».

– News For All pic.twitter.com/jQtRol1lcd

#BREAKING ❗Emergency helicopters fly over Plymouth, several sources do not speak of terrostic attack 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿. #England #Plymouth

“Παρακαλώ όλους να παραμείνουν ασφαλείς, να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να ακολουθήσουν τις συμβουλές της αστυνομίας”. Η υπηρεσία ασθενοφόρων είπε ότι κλήθηκε στις 18:12 τοπική ώρα και έχει στείλει “σημαντικό αριθμό πόρων”.

We are currently responding to an incident in #Plymouth.

We will provide updates here in due course. pic.twitter.com/vn0PjQ14hT

— South Western Ambulance Service (@swasFT) August 12, 2021