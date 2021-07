Ή ο καιρός τρελάθηκε ή εμείς τρελάναμε τον πλανήτη: Σφοδρή χιονόπτωση μετά από 64 χρόνια στη Βραζιλία [βίντεο]

Newsroom eleftherostypos.gr

Την ώρα που η Ελλάδα λιώνει από τη ζέστη η Βραζιλία πλήττεται από χιονοθύελλα κάτι που έχει να συμβεί από το 1957, όταν καταγράφηκαν 1,3 μ. χιονιού στην πολιτεία της Σάντα Καταρίνα.

Τουλάχιστον 43 πόλεις κατέγραψαν χιονοπτώσεις ή χιονόνερο, ένα θέαμα που σκόρπισε χαρά σε πολλούς από τους κατοίκους της χώρας αλλά και σε άλλες την ανησυχία για τις καλλιέργειες που κινδυνεύουν να καταστραφούν.

Σύμφωνα με το μετεωρολογικό Ινστιτούτο της Βραζιλίας, οι χαμηλές θερμοκρασίες αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι τις αρχές Αυγούστου, ενώ δεν αποκλείεται να σχηματιστεί πάγος στις πολιτείες του Μάτο Γκρόσο ντο Σουλ, του Σάο Πάολο, του Μίνας Ζεράις και του Γκόιας.

«Είμαι 62 ετών και ουδέποτε είδα χιόνι στη ζωή μου», ανέφερε ο οδηγός φορτηγού Ιοντόρ Γκονκάλβες Μάρκες από το Καμπάρα ντο Σουλ στο τηλεοπτικό δίκτυο Globo. «Είναι απερίγραπτο να βλέπεις την ομορφιά της φύσης».

Το ασυνήθιστο φαινόμενο έδωσε τη δυνατότητα σε ορισμένους Βραζιλιάνους να φτιάξουν για πρώτη φορά στη ζωή τους χιονάνθρωπο.

In southern Brazil, snow fell in 13 cities, in some areas there was hail, on the street down to -8.❄️❄️❄️

It looks beautiful, but the death of coffee plantations from frosts will lead to an increase in world coffee prices. ☕📈 pic.twitter.com/HrbvWPQKuD

— Kilroy_Nikolay (@KilroyNikolay) July 29, 2021