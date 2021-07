ΗΠΑ: Πυροβολισμοί έξω από γήπεδο μπέιζμπολ – Τρεις τραυματίες

Newsroom eleftherostypos.gr

ΗΠΑ: Τρεις άνθρωποι χτυπήθηκαν από σφαίρες έξω από στάδιο μπέιζμπολ στην Ουάσινγκτον, χθες βράδυ (τοπική ώρα), με αποτέλεσμα να διακοπεί ο αγώνας που διεξαγόταν την ώρα εκείνη και να εκκενωθεί το γήπεδο.

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από σφαίρες, σύμφωνα με τον αναπληρωτή επικεφαλής της αστυνομίας της Ουάσινγκτον Άσαν Μπένεντικτ, με τις αρχές να αναθεωρούν προς τα κάτω τον αρχικό απολογισμό των τεσσάρων τραυματιών.

A shooting has been reported outside of the Third Base Gate at Nationals Park.

Fans are encouraged to exit the ballpark via the CF and RF gates at this time.

We're working with law enforcement to provide more information as soon as it becomes available.

— Washington Nationals (@Nationals) July 18, 2021