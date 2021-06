Σρι Λάνκα: Μεγάλη οικολογική καταστροφή καθώς το «εύφλεκτο» MV X-Press Pearl βυθίζεται

Newsroom eleftherostypos.gr

Τη μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή στην ιστορία της Σρι Λάνκα, προκάλεσε η πυρκαγιά που κατέκαιγε επί 13 ημέρες το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων MV X-Press Pearl, στα ανοικτά του Κολόμπο και το οποίο κινδυνεύει να βυθιστεί.

Το μεγαλύτερο μέρος του φορτίου του πλοίου, το οποίο μετέφερε μεταξύ άλλων 25 τόνους νιτρικού οξέος, λιπαντικά, καυστική σόδα και άλλα χημικά προϊόντα καταστράφηκε από την πυρκαγιά, ενώ εμπορευματοκιβώτια έπεσαν στη θάλασσα και τα εκατομμύρια κομματάκια πολυαιθυλένης τα οποία χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία προϊόντων έχουν καλύψει 80 χιλιόμετρα στις δυτικές ακτές της Σρι Λάνκα.

The result of the India & Sri Lanka joint operation in tackling the raging fire has largely been controlled & parts of MV X-Press Pearl are now clearly visible even as the fight continues. @IndiaCoastGuard pic.twitter.com/MeXJChe1bg

— Prasar Bharati News Services पी.बी.एन.एस. (@PBNS_India) May 27, 2021