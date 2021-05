Newsroom eleftherostypos.gr

«Αυτό είναι ένα βίντεο με το κουτάβι μου, την Λάιλα. Η Λάιλα έχει μεγάλη αδυναμία στον γάτο μου, τον Όσκαρ», λέει η Αυστραλή που ανέβασε το σύντομο, αλλά ξεκαρδιστικό κλιπάκι.

Η Λάιλα γαβγίζει στον Όσκαρ πολλές φορές, αλλά αυτός δεν της δίνει σημασία», εξηγεί η κοπέλα. «Οπότε, η Λάιλα επιχειρεί να νιαουρίσει και τότε καταφέρνει πραγματικά να τραβήξει την προσοχή του Όσκαρ, ο οποίος γυρνάει απότομα, με ένα ύφος σαν να λέει: Τι διάολο;!»

Το βιντεάκι συγκέντρωσε περισσότερες από 75.000 προβολές στο YouTube, λίγες μόνο ώρες μετά την ανάρτησή του.

«Σίγουρα τον έβρισε στα “γατίστικα”», έλεγε ένα από τα δεκάδες σχόλια που προστέθηκαν κάτω από το βίντεο. «Όντως, ο γάτος δείχνει πραγματικά προσβεβλημένος», συμπληρώνει ένας άλλος χρήστης.

Οι επιβάτες ενός κρουαζιερόπλοιου που διέσχιζε τον Ατλαντικό ρέμβαζαν ανυποψίαστοι στο κατάστρωμα, όταν η εμφάνιση του…τέρατος τους πάγωσε το αίμα.

Το «τέρας», δηλαδή ένας- πράγματι- τεράστιος καρχαρίας, καταγράφηκε από τους επιβάτες σε βίντεο και ανέβηκε αρχικά στο TikTok, όπου συγκέντρωσε περισσότερες από 37.000.000 θεάσεις και αμέτρητα σχόλια από τρομοκρατημένους θεατές, οι οποίοι φοβούνται για μια «επιστροφή» του προϊστορικού μεγαλόδοντα.

Ο μεγαλόδοντας ήταν ένας καρχαρίας που κολυμπούσε στα νερά του πλανήτη μας 23 εκατομμύρια χρόνια πριν και έφτανε σε μήκος τα 20 μέτρα.

Οι γνώστες της άγριας θαλάσσιας ζωής έσπευσαν να αμφισβητήσουν αυτές τις εικασίες, λέγοντας ότι ο καρχαρίας επρόκειτο, στην πραγματικότητα, για έναν καρχαρία «προσκυνητή»: Ένα είδος που, παρά το μέγεθός του, είναι ακίνδυνο για τους ανθρώπους, καθώς τρέφεται μονάχα με πλαγκτόν.

Η αποκάλυψη αυτή δε φαίνεται να ικανοποίησε όλους τους θεατές του βίντεο, με έναν τους να σχολιάζει: «Αυτό που θέλω εγώ να πω είναι ότι δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα ο μεγαλόδοντας να ζει ακόμα, όταν έχουμε εξερευνήσει μόνο το 5% των ωκεανών…»

Ο εγγονός της γυναίκας ανέβασε το βίντεο στο Twitter, όπου έγινε viral συγκεντρώνοντας, ως σήμερα, περισσότερες από 6,5 εκατ. προβολές.

Στο βίντεο, διάρκειας 15 δευτερολέπτων, βλέπει κανείς την ηλικιωμένη και παραδοσιακά ντυμένη γυναίκα να πλησιάζει με αργά και σταθερά βήματα τον διάδρομο του μπόουλινγκ, αφήνοντας ήρεμα την μπάλα να κυλήσει και πετυχαίνοντας το τέλειο strike.

Hi Twitter, please appreciate my grandma bowling a strike in her saree, and then proceeding to ensure her mask covers her nose#QueenShit, if you ask me! 👸🏽 pic.twitter.com/T3g4x5dpbk

— Sudarshan Krishnamurthy (@sudkrish) May 17, 2021