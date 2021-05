Newsroom eleftherostypos.gr

Συναγερμός σήμανε την ώρα της επιβίβασης επιβατών σε πτήση από το Μινσκ στη Φρανκφούρτη.

Νέο θρίλερ σε εξέλιξη στο Μινσκ της Λευκορωσίας, αυτή την φορά με ένα αεροπλάνο της Lufthansa.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, λίγο πριν απογειωθεί η πτήση από το Μινσκ προς την Φρανκφούρτη το πλήρωμα ενημερώθηκε ότι υπάρχει απειλή για βόμβα. Μάλιστα οι αρχές της Λευκορωσίας υποστήριξαν ότι η απειλή για βόμβα υπήρξε μέσω email.

Οι επιβάτες κατέβηκαν όλοι από το αεροπλάνο όπως και οι αποσκευές.

❗❗❗

All passengers were disembarked from the #Lufthansa plane, which is scheduled to fly from Minsk to Frankfurt, for a second inspection.

The flight to Frankfurt has disappeared from the schedule on the Belavia website and on the Flightradar service#Belarus via @Belsat_Eng

— Voices from Belarus (@VoicesBelarus) May 24, 2021