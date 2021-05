Newsroom eleftherostypos.gr

Μακελειό με τουλάχιστον 25 νεκρούς νεκρούς , μεταξύ αυτών και αστυνομικών, σημειώθηκε σε φαβέλα στο Ρίο ντε Τζανέιρο στην Βραζιλία.

Όπως μεταδίδει το BBC News το μακελειό σημειώθηκε κατά την διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στη φαβέλα στην περιοχή του Jacarezinho στην Βραζιλία.

When was the last time Rio police killed so many people during a single operation? (at least 23 people reportedly died in Jacarezinho today, including one officer) https://t.co/wBbUy7fXLg

— Tom Phillips (@tomphillipsin) May 6, 2021