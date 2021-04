Φρίκη στο Λος Άντζελες: Τρία παιδιά μαχαιρώθηκαν μέχρι θανάτου

Newsroom eleftherostypos.gr

Τρία παιδιά ηλικιών κάτω των 5 ετών βρέθηκαν χθες θανάσιμα μαχαιρωμένα μέσα σε ένα διαμέρισμα στο Λος Άντζελες, με την μητέρα των παιδιών να συλλαμβάνεται ως η μοναδική ύποπτος, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η αστυνομία απάντησε σε μια κλήση στις 9:30 το Σάββατο το πρωί, τοπική ώρα σε ένα οικοδομικό τετράγωνο κοντά στη λεωφόρο Ρεσέντα. Οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα και εντόπισαν τα τρία μικρά παιδιά νεκρά, ανέφερε το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες (LAPD) στον λογαριασμό του στο Twitter.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν αρχικά ότι τα θύματα ήταν κάτω των 3 ετών, επικαλούμενα αστυνομικές πηγές.

LA City Fire Department personnel pronounced all 3 children deceased at scene. Investigators from Robbery-Homicide Division and Juvenile Division will be conducting this investigation. The children all appear to be under the age of 5 years old.

— LAPD HQ (@LAPDHQ) April 10, 2021