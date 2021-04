Newsroom eleftherostypos.gr

Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Η κηδεία του Φίλιππου, που απεβίωσε χθες σε ηλικία 99 ετών, θα τελεστεί στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο κάστρο Ουίνδσορ και θα προηγηθεί ενός λεπτού σιγή σε όλη τη χώρα.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι 30, με τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ να τονίζουν πως η τελετή θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους περιορισμούς που ισχύουν λόγω της πανδημίας της COVID-19, κάτι που σημαίνει πως τα μέλη της βασιλικής οικογένειας περιλαμβανομένης της βασίλισσας αναμένεται να φορούν μάσκα.

Εκπρόσωπος των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ επιβεβαίωσε πως ο Χάρι, ο οποίος μετακόμισε στο Λος Άντζελες μετά την παραίτηση από τα καθήκοντά του, σχεδιάζει να παραστεί στην κηδεία του παππού του, όμως η έγκυος σύζυγός του Μέγκαν έχει λάβει συμβουλή από τον γιατρό της να μην ταξιδέψει.

Οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις απέδωσαν σήμερα τιμές, στο θάνατο του πρίγκιπα Φίλιππου, με βολές όπλων στην στεριά, αλλά και στη θάλασσα.

Ο σύζυγος της βασίλισσας ήταν ένας πυλώνας δύναμης για την 69χρονη βασιλεία της Ελισάβετ.

Οι ένοπλες δυνάμεις με τη συμμετοχή μονάδων του πυροβολικού στο Λονδίνο, στο Εδιμβούργο, στο Κάρντιφ, στο Μπέλφαστ και στο Γιβραλτάρ, αλλά και μερικών πλοίων προχώρησαν σε βολές όπλων το μεσημέρι, τιμώντας τη μνήμη του 99χρονου πρίγκιπα που πέθανε χθες, στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

The first of 41 – the gun salute begins atop Edinburgh Castle for the Duke of this city. pic.twitter.com/Kyu3pWo2Mb

— Peter A Smith (@PeterAdamSmith) April 10, 2021