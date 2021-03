Βασίλισσα Ελισάβετ: Θα ληφθούν υπόψη όσα δήλωσαν Μέγκαν, Χάρι – θα παραμείνουν πάντοτε πολύ αγαπημένα μέλη της οικογενείας

Newsroom eleftherostypos.gr

Η βασίλισσα Ελισάβετ και η οικογένειά της εξέδωσαν ανακοίνωση σήμερα Τρίτη, σε απάντηση των κατηγοριών από τη Μέγκαν Μαρκλ και τον πρίγκιπα Χάρι σύμφωνα με τις οποίες ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας έκανε ένα ρατσιστικό σχόλιο για τον γιο τους, ενώ οι αυλικοί αγνόησαν τις εκκλήσεις της Μέγκαν για βοήθεια όταν αισθανόταν ότι ήθελε να αυτοκτονήσει.

Η ανακοίνωση από το Μπάκιγχαμ εκ μέρους της βασίλισσας, είναι η εξής:

«Ολόκληρη η οικογένεια λυπήθηκε όταν έμαθε σε όλη τους την έκταση, τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν τα τελευταία χρόνια ο Χάρι και η Μέγκαν.

Τα ζητήματα που τέθηκαν, ιδιαίτερα εκείνα που σχετίζονται με τον ρατσισμό, προκαλούν ανησυχία. Παρόλο που μπορεί να διαφέρουν οι εκδοχές κάποιων γεγονότων, θα ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψιν και θα θιγούν εντός της οικογενείας. Ο Χάρι, η Μέγκαν και ο Άρτσι θα παραμείνουν πάντοτε πολύ αγαπημένα μέλη της οικογενείας».

Στο μεταξύ, μετά την πολυαναμενόμενη συνέντευξη του πρίγκιπα Χάρι και της συζύγου του, Μέγκαν Μαρκλ στην Όπρα Γουίνφρεϊ, οι αντιδράσεις του φιλοβασιλικού βρετανικού Τύπου, αλλά και των Βρετανών πολιτών είναι πολλές και έντονες.

Μιλώντας στην εκπομπή, Good Morning Britain ο πατέρας της Δούκισσας του Σάσεξ περνά στην αντεπίθεση και ανασύρει ιδιαίτερα ντροπιαστικές στιγμές από το παρελθόν του γαμπρού του.

Ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ απέρριψε τους ισχυρισμούς της ότι την πρόδωσε, τονίζοντας ότι όλοι κάνουμε λάθη και ότι έχει ζητήσει πολλές φορές συγγνώμη για αυτά. «Τουλάχιστον εγώ δεν έχω ντυθεί Χίτλερ ούτε έχω παίξει γυμνός μπιλιάρδο» σχολίασε ο Τόμας Μαρκλ, αναφερόμενος σε παπαρατσικά ενσταντανέ της «επαναστατικής» νιότης του πρίγκιπα Χάρι.

Υπενθυμίζεται ότι η Sun είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες του πρίγκιπα Χάρι σε νεαρή ηλικία, να βρίσκεται σε πάρτι φίλων το 2005, φορώντας στο μπράτσο του τη χιτλερική σβάστικα. Σάλο είχαν προκαλέσει και ολόγυμνες φωτογραφίες του από πάρτι σε πισίνα ξενοδοχείου του Λας Βέγκας το 2012.

‘I don’t think the royal family are racist at all. I don’t think the British are racist.’

Thomas Markle tells @piersmorgan and @susannareid100 he doesn’t think the British public or royal family are racist.

Watch Oprah with Meghan and Harry now👉https://t.co/V0BWr4P9RR pic.twitter.com/ktlc5Qn7hF

