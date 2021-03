ΗΠΑ: Διαδηλωτές ζητούν δικαιοσύνη λίγο πριν την έναρξης της δίκης για την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ

Newsroom eleftherostypos.gr

Πίσω από ένα λευκό ομοίωμα φερέτρου καλυμμένο με κόκκινα τριαντάφυλλα, χιλιάδες άνθρωποι έκαναν πορεία χθες Κυριακή στη Μινεάπολη, στις βόρειες ΗΠΑ, για να απαιτήσουν «δικαιοσύνη», την παραμονή της δίκης του λευκού αστυνομικού που κατηγορείται ότι σκότωσε τον Αφροαμερικανό Τζορτζ Φλόιντ.

Το πλήθος, ιδιαίτερα ετερόκλιτο, παρέμεινε σιωπηλό στο μεγαλύτερο μέρος της πορείας στη μνήμη του μαύρου σαραντάρη, που πέθανε την 25η Μαΐου με το γόνατο του λευκού αστυνομικού Ντέρεκ Σόβιν στον σβέρκο του, σπάζοντας τη σιωπή μόνο για να φωνάξει «χωρίς δικαιοσύνη, δεν υπάρχει ειρήνη!».

Έχοντας στην κεφαλή ένα πανό με τις τελευταίες λέξεις του Τζορτζ Φλόιντ – «Δεν μπορώ να αναπνεύσω» – οι διαδηλωτές έκαναν πορεία ως την έδρα της τοπικής κυβέρνησης, όπου θα αρχίσει σήμερα η δίκη του Ντέρεκ Σόβιν.

NOW – George Floyd protesters march through downtown Minneapolis as the city prepares for possible pre-trial riots. pic.twitter.com/20J3kggQjr

Λόγω της ανησυχίας για το ξέσπασμα ταραχών στο περιθώριο των ακροαματικών διαδικασιών, το κτίριο θυμίζει στρατόπεδο: περιβάλλεται από αγκαθωτά συρματοπλέγματα και τσιμεντένια μπλοκ. Έχουν κινητοποιηθεί χιλιάδες αστυνομικοί και μέλη της Εθνοφρουράς για τη φύλαξή του.

Στη διάρκεια της πορείας, πολλοί διαδηλωτές δεν έκρυψαν πως φοβούνται ότι ο Ντέρεκ Σόβιν θα αφεθεί ελεύθερος μετά τη δίκη, προειδοποιώντας ότι αυτό δεν θα μείνει χωρίς συνέπειες.

«Ελπίζω ότι το νομικό μας σύστημα θα επιτρέψει να παρουσιαστούν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και ότι θα καταδικαστεί, αλλά δεν το πιστεύω», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Μπίλι Τζιν Βανάιτ, 43χρονη αφροαμερικανίδα. «Αν τον αφήσουν ελεύθερη, θέλω να βγει ακόμα περισσότερος κόσμος στους δρόμους», πρόσθεσε, κρίνοντας πως μια τέτοια απόφαση θα αποτελούσε «κλήση αφύπνισης» και σημειώνοντας πως θέλει οι κινητοποιήσεις να είναι ειρηνικές.

Nekima Levy Armstrong opens a March downtown Minneapolis calling for justice for George Floyd ahead of the murder trial of former police officer Derek Chauvin, whose trial for killing Floyd starts in the building behind her tomorrow pic.twitter.com/7ffXNKzTGe

— Max Nesterak (@maxnesterak) March 7, 2021