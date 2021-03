Απίστευτο: Χειρούργος εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια επέμβασης σε διαδικτυακή δίκη για να καταθέσει!

Newsroom eleftherostypos.gr

Ένας χειρούργος από το Σακραμέντο της Καλιφόρνια εμφανίστηκε σε διαδικτυακή δίκη για να καταθέσει, ενώ χειρουργούσε ασθενή!

Ο Σκοτ Γκριν, όπως ονομάζεται ο γιατρός εμφανίστηκε με πλήρη χειρουργική εξάρτυση μπροστά στην κάμερα και διαβεβαίωσε το δικαστή ότι ήταν έτοιμος για κατάθεση, καθώς είχε πλάι του έναν ακόμη γιατρό να τον βοηθάει.

Ο δικαστής, παρόλα αυτά, έκρινε πως δεν θα ήταν πρέπον για το γιατρό να καταθέσει ενώ είχε ασθενή στο χειρουργικό τραπέζι και αποφάσισε να αναβάλει τη δίκη.

Judge: “Unless I’m mistaken, I’m seeing a defendant who’s in the middle of an operating room appearing to be actively engaged in providing services to a patient. Is that correct, Mr. Green?”

Defendant: “Yes, sir.”

Judge: “Or should I say, Dr. Green.”

😳 pic.twitter.com/iKpWwKsFEg

— Ajit Pai (@AjitPai) February 28, 2021