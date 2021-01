Κορωνοϊός: Ο Τριντό επιστρατεύει τον… Μπέρνι Σάντερς για να πείσει τους Καναδούς να μείνουν σπίτι!

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό αξιοποίησε το διάσημο πλέον meme του Μπέρνι Σάντερς με τα πλεκτά γάντια του για να παροτρύνει τους συμπατριώτες του να αποφεύγουν τα ταξίδια, να μείνουν σπίτι, εν μέσω της πανδημίας του νέου κορωνοϊού.

Σε φωτομοντάζ που αναρτήθηκε στη ροή του καναδού πρωθυπουργού στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter (@JustinTrudeau), με τον ίδιο στο πρώτο πλάνο, στο βήμα, καθώς παραχωρεί συνέντευξη Τύπου μπροστά στην είσοδο της επίσημης κατοικίας του, προστέθηκε ο γερουσιαστής του Βερμόντ, καθισμένος σε καρέκλα, με χειρουργική μάσκα και πλεκτά γάντια. Πρόκειται για στιγμιότυπο από την ορκωμοσία του Δημοκρατικού προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

It was one thing when my son crashed my press conference a month or so ago, but this… Now is not the time to travel. Stay home – and by that, I mean your own home. pic.twitter.com/OOUb1tqBZe

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 23, 2021