Καπιτώλιο: Σάλος με αστυνομικό που έβγαζε «σέλφι» με διαδηλωτή [βίντεο]

Σάλο έχει προκαλέσει η διαρροή οπτικού υλικού, στο οποίο ένας εκ των φρουρών του Καπιτωλίου εικονίζεται να βγάζει «σέλφι» με έναν από τους εισβολείς.

Τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου βρίσκονται πλέον υπό εισαγγελική έρευνα, στην οποία ελέγχεται, μεταξύ άλλων, ο ρόλος της αστυνομίας του Καπιτωλίου στην εισβολή που διεξήχθη από φανατικούς υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ.

Πέραν της επίμαχης «σέλφι» του αστυνομικού με διαδηλωτή, μέλη της αστυνομίας θεωρούνται πιθανοί συνεργοί των εισβολέων, καθώς κάποιοι από αυτούς φαίνονται να παραμέρισαν την περίφραξη του Καπιτωλίου, επιτρέποντας στους εισβολείς να εισέλθουν ευκολότερα στο χώρο.

