Η Γκρέτα Τούνμπεργκ ενηλικιώνεται και το γιορτάζει με σαρκαστική δημοσίευση στο Twitter

Η γνωστή έφηβη ακτιβίστρια κατά της κλιματικής αλλαγής ενηλικιώθηκε, και το γιόρτασε με μια καυστική δημοσίευσή της στο Twitter.

Ο σαρκαστικός τόνος της διάσημης Σουηδής οικολόγου είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που την έκαναν να ξεχωρίσει, παρά το νεαρό της ηλικίας της, όταν ήδη από τα 15 της ξεκίνησε να δραστηριοποιείται με στόχο την αφύπνιση του κοινού σχετικά με την αλλαγή του κλίματος.

Ως ενήλικη, η Γκρέτα φαίνεται πως δεν πρόκειται να αλλάξει τακτική, κάτι που φάνηκε και από το ύφος με το οποίο ανήγγειλε στους ακολούθους της το σημαντικό για αυτήν γεγονός:

Thank you so much for all the well-wishes on my 18th birthday!

Tonight you will find me down at the local pub exposing all the dark secrets behind the climate- and school strike conspiracy and my evil handlers who can no longer control me!

I am free at last!! pic.twitter.com/w1VBG83VVN

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 3, 2021