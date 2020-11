ΗΠΑ: Θετικός στον κορωνοϊό ο δεύτερος γηραιότερος Γερουσιαστής, Τσακ Γκράσλεϊ

Newsroom eleftherostypos.gr

Κορωνοϊός: Ένα από τα πιο γηραιά μέλη της αμερικανικής Γερουσίας γνωστοποίησε χθες Τρίτη ότι διαγνώστηκε πως έχει προσβληθεί από τον SARS-CoV-2, καθώς στις ΗΠΑ καταγράφεται νέα έξαρση των μολύνσεων τις τελευταίες εβδομάδες.

«Υποβλήθηκα σε τεστ» που έδειξε ότι «είμαι θετικός στον νέο κορωνοϊό», ενημέρωσε μέσω Twitter ο Τσακ Γκράσλεϊ, ο οποίος στα 87 του χρόνια είναι ο δεύτερος γηραιότερος γερουσιαστής των ΗΠΑ.

Ο Γκράσλεϊ, καθώς έχει εκλεγεί pro tempore πρόεδρος της Γερουσίας, βρίσκεται στην τρίτη θέση της σειράς διαδοχής σε περίπτωση ανικανότητας του προέδρου να ασκήσει τα καθήκοντά του (πίσω από τον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς και τη Δημοκρατική πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόσι).

Ο Ρεπουμπλικάνος πολιτικός, που εκπροσωπεί την Άιοβα, διευκρίνισε ότι «αισθάνεται καλά», ότι επί του παρόντος δεν παρουσιάζει «κανένα σύμπτωμα» της COVID-19 και ότι τέθηκε σε καραντίνα, όπως ορίζουν οι συστάσεις των γιατρών και των αμερικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC).

Εξαιτίας της απομόνωσής του, ο Γκράσλεϊ, ο οποίος εξελέγη στη Βουλή των Αντιπροσώπων το 1974 και κατόπιν στη Γερουσία το 1980, απουσίασε χθες Τρίτη από ψηφοφορία στο σώμα — πράγμα που είχε να συμβεί 27 χρόνια.

I’ve tested positive for coronavirus. I’ll b following my doctors’ orders/CDC guidelines & continue to quarantine. I’m feeling good + will keep up on my work for the ppl of Iowa from home. I appreciate everyone’s well wishes + prayers &look fwd to resuming my normal schedule soon

— ChuckGrassley (@ChuckGrassley) November 17, 2020