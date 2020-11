ΗΠΑ-εκλογές: Ο Τραμπ παραδέχθηκε την ήττα του

Newsroom eleftherostypos.gr

ΗΠΑ-εκλογές: Την ήττα του στις αμερικανικές εκλογές παραδέχθηκε για πρώτη φορά ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Twitter.

«Κέρδισε (σσ ο Μπάιντεν) επειδή οι εκλογές ήταν “πειραγμένες”. Δεν επιτρέπονταν παρατηρητές, η ψηφοφορία ανατέθηκε σε μια ιδιωτική εταιρεία των ακραίων αριστερών, Dominion, με κακή φήμη και εξοπλισμό που δεν μπορούσε καν να πληροί τις προϋποθέσεις για το Τέξας (το οποίο κέρδισα με μεγάλη διαφορά!), τα ψεύτικα και σιωπηρά ΜΜΕ και πολλά άλλα!», έγραψε συγκεκριμένα ο Τραμπ.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020