Πολιτικός πολιτισμός στο δεύτερο ντιμπέιτ Τραμπ – Μπάιντεν: Στο επίκεντρο κορωνοϊός, εξωτερική πολιτική και μεταναστευτικό

Ντόναλντ Τραμπ και Τζο Μπάιντεν διασταύρωσαν τα «ξίφη» τους για δεύτερη και τελευταία φορά σε debate, δέκα ημέρες πριν τις Αμερικανικές εκλογές.

Οι δύο υποψήφιοι πρόεδροι ήρθαν αντιμέτωποι στο debate που διεξήχθη στο Νάσβιλ του Τενεσί, κάτω από διαφορετικούς κανόνες.

Μετά το… χάος της πρώτης τηλε-κόντρας, όπου ο ένας διέκοπτε τον άλλον, η επιτροπή αποφάσισε να αλλάξει τους κανόνες κι έτσι, το μικρόφωνο του κάθε υποψηφίου έμενε κλειστό για τα δύο λεπτά που απαντούσε ο αντίπαλός του στις ερωτήσεις της συντονίστριας, Κρίστεν Γουέλκερ.

Οι δύο υποψήφιοι για την προεδρία των ΗΠΑ απάντησαν σε ερωτήσεις οι οποίες αφορούσαν σε έξι διαφορετικές θεματικές ενότητες, ήτοι την «μάχη κατά της COVID-19», την «αμερικανική οικογένεια», την «φυλή στην Αμερική», την «κλιματική Αλλαγή», την «εθνική ασφάλεια» και την «ηγετική ικανότητα».

Σύμφωνα με τα επιτελεία και των δύο υποψηφίων, Μπάιντεν και Τραμπ υποβλήθηκαν σε τεστ κορωνοϊού και τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά.

Ο Δημοκρατικός υποψήφιος για την προεδρία Τζο Μπάιντεν επέκρινε με σφοδρότητα τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο δεύτερο και τελευταίο ντιμπέιτ τους για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την πανδημία του κορωνοϊού.

«Κάποιος που είναι υπεύθυνος για τόσους νεκρούς δεν μπορεί να παραμείνει πρόεδρος των ΗΠΑ», δήλωσε ο κ. Μπάιντεν, κατηγορώντας τον Ρεπουμπλικάνο ένοικο του Λευκού Οίκου πως συνεχίζει «πάντα να μην έχει σχέδιο» για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης. «Θα βάλω τέλος σε αυτό», πρόσθεσε.

Πάνω από 222.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας της COVID-19 στις ΗΠΑ, τη χώρα που έχει υποστεί μακράν το βαρύτερο πλήγμα στον πλανήτη από την πανδημία. Ο Μπάιντεν προειδοποίησε πως η χώρα οδεύει σε «μαύρο χειμώνα».

Ο Τραμπ, που απάντησε πως η κυβέρνησή του δίνει «σθεναρή μάχη» με την πανδημία, απέρριψε την πρόβλεψη αυτή, λέγοντας «δεν νομίζω διόλου πώς θα έχουμε μαύρο χειμώνα ανοίγουμε τη χώρα μας». Κατηγόρησε τον Μπάιντεν ότι μιλάει έτσι γιατί έχει την πολυτέλεια να αποφεύγει να βγαίνει έξω εν μέσω της πανδημίας, ενώ αντίθετα οι Αμερικανοί πρέπει να δουλέψουν.

«Δεν μπορούμε να κλειδωθούμε σε ένα υπόγειο, όπως κάνει ο Τζο», είπε ο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας για νιοστή φορά τη συγκεκριμένη μομφή σε βάρος του αντιπάλου του. Ο Τραμπ επέρριψε την ευθύνη για την πανδημία του κορωνοϊού αποκλειστικά στην Κίνα. Επανέλαβε εξάλλου ότι ο ίδιος έχει «ανοσία», αναφερόμενος στο ότι αποθεραπεύτηκε αφού μολύνθηκε πρόσφατα. «Έχουμε ένα εμβόλιο που έρχεται, είναι έτοιμο, θα ανακοινωθεί τις προσεχείς εβδομάδες», είπε — αποφεύγοντας να δώσει πιο σαφές χρονοδιάγραμμα.

«Αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη», σημείωσε ο Τραμπ αναφερόμενος στη διαχείριση της πανδημίας. Αλλά «δεν είναι δικό μου φταίξιμο που ήρθε εδώ, η Κίνα φταίει», συμπλήρωσε. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως η χώρα «μαθαίνει να ζει» με τον ιό, ενώ ο Μπάιντεν απάντησε πως ο κόσμος «μαθαίνει να πεθαίνει» από την COVID-19.

«Το πολεμάμε και πολεμάμε σκληρά (…). Το ξεπερνάμε. Φεύγει», είπε ο ένοικος του Λευκού Οίκου. «Με πρόσβαλε. Έμαθα πολλά (…). Πρέπει να ανακάμψουμε. Δεν μπορούμε να κλείσουμε τη χώρα μας», επέμεινε ο Τραμπ.

Οι δύο υποψήφιοι συγκρούστηκαν για το θέμα της υγειονομικής περίθαλψης, με τον Τραμπ να λέει πως κατάφερε να διαλύσει το Obamacare και ότι θα «καταρτίσει» ένα «όμορφο» νέο σύστημα αν επανεκλεγεί. Κατηγόρησε τον Μπάιντεν πως θέλει να φέρει τον «σοσιαλισμό». Ο Μπάιντεν αντέτεινε ότι ο Τραμπ διακατέχεται από «σύγχυση» και του αποδίδει θέσεις που εκφράζει η αριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών.

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για τον Λευκό Οίκο διεμήνυσε ότι η Ρωσία, η Κίνα και το Ιράν θα κληθούν να δώσουν λογαριασμό για τις προσπάθειές τους να επηρεάσουν το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών.

«Οποιαδήποτε χώρα ανακατεύεται στις εκλογές μας θα πληρώσει το τίμημα εάν εκλεγώ, διότι πλήττει την εθνική μας κυριαρχία», τόνισε ο Μπάιντεν, ο οποίος αναφέρθηκε ονομαστικά στη Ρωσία, στην Κίνα και στο Ιράν.

Επιτέθηκε στον Τραμπ, λέγοντας ότι αντιμετωπίζει υπερβολικά ήπια την ανάμιξη της Μόσχας στις αμερικανικές εκλογές. «Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτός ο πρόεδρος είναι απρόθυμος να τα βάλει με τον Πούτιν», είπε.

Ο Τραμπ απέρριψε τις κατηγορίες του Μπάιντεν, αντέτεινε ότι η κυβέρνησή του πούλησε όπλα στην Ουκρανία για να τα χρησιμοποιήσει εναντίον δυνάμεων που υποστηρίζονται από τη Ρωσία, ότι οι χώρες-μέλη του NATO δαπανούν πλέον πολύ υψηλότερα ποσά απ’ ό,τι όταν αναλάμβανε την εξουσία για την άμυνά τους, ενώ υπενθύμισε ότι η χερσόνησος της Κριμαίας προσαρτήθηκε στη Ρωσία επί των ημερών της προηγούμενης κυβέρνησης, αντιπρόεδρος της οποίας ήταν ο σημερινός αντίπαλός του στις προεδρικές εκλογές, που πρόκειται να διεξαχθούν σε δώδεκα ημέρες.

