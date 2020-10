Το tweet του ρωσικού ΥΠΕΞ που θύμισε στην Τουρκία τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου και τη βύθιση του Οθωμανικού Στόλου

Newsroom eleftherostypos.gr

Ως μήνυμα στην Τουρκία και στο νεοοθωμανικό όνειρο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εκλαμβάνεται το tweet του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Το ρωσικό ΥΠΕΞ ανήρτησε χθες, με την ευκαιρία της 193ης επετείου της Ναυμαχίας στο Ναυαρίνο, ένα βίντεο για όσα συνέβησαν στις 20 Οκτωβρίοιυ του 1827.

Στην ανάρτηση το ρωσικό ΥΠΕΞ γράφει: «Πριν από 193 χρόνια, οι ρωσικές δυνάμεις μαζί με τις δυνάμεις της Μεγάλης Βρετανίας και της Γαλλίας νίκησαν τον τουρκο-αιγυπτιακό στόλο. Η νίκη των συμμαχικών δυνάμεων στο Ναυαρίνο άνοιξε τον δρόμο για την ανεξαρτησία της Ελλάδας».

⚔⛵ 193 years ago, the combined squadron of Russia, Great Britain and France defeated the Turkish-Egyptian fleet in the Bay of Navarino. The triumph of the allied fleet became one of the prerequisites for Greece's independence.

🔗https://t.co/Z2yhD6ltE3 pic.twitter.com/ruBDflldwB

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) October 20, 2020