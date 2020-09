Συνετρίβη στρατιωτικό αεροσκάφος στην Ουκρανία – Πληροφορίες για 18 νεκρούς

Newsroom eleftherostypos.gr

Ένα αεροπλάνο Antonov AN-26 συνετρίβη την Παρασκευή κοντά στην πόλη Τσουγκέεφ της περιφέρειας Χάρκοβο της Ουκρανίας, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τις αναφορές, το αεροπλάνο συνετρίβη δίπλα σε δρόμο, στη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης.

Η Αστυνομία της Ουκρανίας ελέγχει πληροφορίες σχετικά με το αεροπορικό δυστύχημα στην ευρύτερη περιοχή του Χάρκοβο, ενώ μια ερευνητική και μια επιχειρησιακή ομάδα έχουν μεταβεί στο σημείο της συντριβής.

Επίσημη ενημέρωση από την Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας αναφέρει πως 18 από τους επιβαίνοντες έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλα δυο άτομα έχουν τραυματιστεί σοβαρά, με εγκαύματα στο 90% του σώματός τους.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Πολεμικής Αεροπορίας της Ουκρανίας, το αεροσκάφος συνετρίβη κατά την προσγείωση, ενώ η ίδια πηγή έκανε λόγο για νεκρούς και τραυματίες.

Την ίδια στιγμή, ο επικεφαλής της περιοχής του Χάρκοβο, υποστήριξε ότι υπάρχουν επιζώντες από τη συντριβή.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Εσωτερικών της Ουκρανίας ανέφερε πως στο αεροσκάφος βρίσκονταν 23 άτομα, 18 δόκιμοι στρατιώτες και πέντε αξιωματικοί.

Δείτε τα πρώτα βίντεο από το σημείο:

BREAKING – Antonov AN-26 has crashed near Chuhuiv, in Ukraine.pic.twitter.com/1gulkjl6BW

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) September 25, 2020