Σοκαριστικό έγκλημα στα Μπολσόι: Μπαλαρίνα δολοφονήθηκε, διαμελίστηκε και «εξαφανίστηκε» με οξύ

Την σκότωσε, την τεμάχισε και έλιωσε τα κομμάτια της σε θειικό οξύ, κι όλα αυτά ο άνδρας που την εκβίαζε κρατώντας γυμνές φωτογραφίες της.

Αυτός είναι μάλλον ο τραγικός επίλογος της ζωής της 25χρονης (το 2014) μπαλαρίνας των Μπολσόι, Olga Demina, όπως πιστεύει η αστυνομία.

Missing ballerina, 25, was 'killed, dismembered and dissolved in sulphuric acid' https://t.co/uf0uWIqAV4 pic.twitter.com/7aaoIVDuqc

— Daily Star (@dailystar) September 16, 2020