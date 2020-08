Συναγερμός στη Σκωτία: Εκτροχιάστηκε τρένο

Newsroom eleftherostypos.gr

Συναγερμός έχει σημάνει στη Σκωτία έπειτα από εκτροχιασμό τρένου.



Στο σημείο βρίσκεται η Αστυνομία και πολλά ασθενοφόρα ενώ από στο σημείο του ατυχήματος υπάρχει έντονος καπνός. Μέχρι στιγμή δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν τραυματίες αναφέρει η thescottishsun.co.uk.

#Stonehaven: Police and emergency services are attending the scene of a train derailment in Stonehaven, Aberdeenshire. Smoke has been seen coming from the area.pic.twitter.com/WJQW8Dn4uE

— I.E.N. (@BreakingIEN) August 12, 2020