Η φωτογραφία που συγκλόνισε τον κόσμο: Μαία στη Βηρυτό κρατά αγκαλιά τρία νεογέννητα και τρέχει να τα σώσει [εικόνα]

Τον γύρο του κόσμου κάνουν οι φωτογραφίες από την έκρηξη στη Βηρυτό.

Μία φωτογραφία συγκλονίζει. Σε αυτήν φαίνεται μία μαία να κρατά αγκαλιά τρία νεογνά και να προσπαθεί να τα σώσει.

Η νεαρή κρατά αγκαλιά τα τρία παιδιά που νοσηλεύονταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νεογνών νοσοκομείου της Βηρυτού.

Ωσπου η έκρηξη στο λιμάνι συντάραξε τη Βηρυτό και τμήμα της οροφής του νοσοκομείου κατέρρευσε.

Ενας φωτορεπόρτερ, ο Μπιλάλ Τζαουίς, που βρέθηκε εκεί, πρόλαβε να τη φωτογραφίσει.

Στη λεζάντα που συνοδεύει τη φωτογραφία, ο φωτογράφος περιγράφει πώς η νοσοκόμα έσπευσε στο τηλέφωνο για να ζητήσει βοήθεια κρατώντας στην αγκαλιά της σφιχτά τα τρία μικροσκοπικά μωρά.

«16 χρόνια φωτορεπορτάζ και πολλοί πόλεμοι. Μπορώ να πω ότι δεν έχω δει ποτέ αυτό που είδα σήμερα», έγραψε.

