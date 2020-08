Έκρηξη στο Λίβανο: Μυστήριο με το πλοίο που άνηκε σε Ρώσο και είχε τόνους νιτρικής αμμωνίας – Τουλάχιστον 100 νεκροί

Newsroom eleftherostypos.gr

Τις ευθύνες για το πως βρέθηκε τόσο μεγάλη ποσότητα νιτρικής αμμωνίας στο λιμάνι της Βηρυτού αναζητούν οι Αρχές.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, η νιτρική αμμωνία 2.750 τόνων έφθασε στον Λίβανο τον Σεπτέμβριο του 2013 με φορτηγό πλοίο το οποίο ανήκει σε Ρώσο και έχει σημαία Μολδαβίας.

Σύμφωνα με το sigmalive.com, το πλοίο με το όνομα Rhosus κατευθυνόταν από τη Γεωργία στη Μοζαμβίκη και αναγκάστηκε να αγκυροβολήσει στη Βηρυτό εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων. Αυτός ήταν ο ισχυρισμός των δικηγόρων που εκπροσωπούν το πλήρωμα του Rhosus.

The ammonium nitrate that exploded was reportedly brought to Beirut on a Moldovan ship owned by a Russian in Cyprus, Igor Grechushkin, who declared bankruptcy & "abandoned" it there https://t.co/ucDE64bpYH pic.twitter.com/avNT5MhL8M

— Alec Luhn (@ASLuhn) August 5, 2020