Κίνα: Έκλεισε το αμερικανικό προξενείο στην Τσενγκντού εν μέσω έντασης Πεκίνου – Ουάσινγκτον

Η Κίνα ελέγχει πλέον το προξενείο των ΗΠΑ στην Τσενγκντού μετά την εσπευσμένη αποχώρηση των τελευταίων Αμερικανών εργαζόμενων σε αυτό, έπειτα από τη διορία των 72 ωρών που τους είχε δώσει το Πεκίνο, στο πιο πρόσφατο διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ των δύο χωρών.

Η Τσενγκντού σε αντίποινα για το Χιούστον: όπως οι Αμερικάνοι είχαν διορία τριών ημερών να εγκαταλείψουν το προξενείο στην Τσενγκντού, έτσι και οι Κινέζοι είχαν λάβει ίδια διορία για να αποχωρήσουν από το κινεζικό προξενείο στο Χιούστον του Τέξας.

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι μετά την αποχώρηση των Αμερικανών, κινεζικό προσωπικό εισήλθε στο κτίριο του προξενείου και το “κατέλαβε” στις 10:οο τοπική ώρα (05:00 ώρα Ελλάδας).

In video: The US Consulate General at #Chengdu lowered the #US national flag at 6:18 am on Monday morning. (Video: CCTV) pic.twitter.com/9MtGIgb1Wo

Σε μια συμβολική κίνηση η αμερικανική σημαία είχε υποσταλεί τα ξημερώματα, ενώ, όπως μετέδωσαν κινεζικά μέσα ενημέρωσης, έξι Κινέζοι αξιωματούχοι έφτασαν στο κτίριο του προξενείου το πρωί και εισήλθαν σε αυτό. Ακολούθησαν πολλοί άλλοι υπάλληλοι οι οποίοι προφανώς έχουν αναλάβει τον καθαρισμό του κτιρίου, φορώντας ειδική στολή και έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους με μάσκες.

Στον περίβολο του κτιρίου αναρτήθηκε τοποθετήθηκε ένα πανί για να καλύψει την επιγραφή “Γενικό Προξενείο των ΗΠΑ”.

People lighting firecrackers🧨 outside US consulate in #Chengdu to celebrate China’s order to shut it down in response to US shut down of Chinese consulate in #Houston pic.twitter.com/zajf11bVVV

— Carl Zha (@CarlZha) July 24, 2020