Πτήση ισραηλινού μαχητικού κοντά σε ιρανικό επιβατικό αεροσκάφος – Τραυματίστηκαν επιβάτες

Ισραηλινό μαχητικό πέταξε κοντά σε ιρανικό επιβατικό αεροπλάνο πάνω από τον συριακό εναέριο χώρο, αναγκάζοντας τον πιλότο του επιβατικού αεροσκάφους να αλλάξει απότομα υψόμετρο για να αποφύγει τη σύγκρουση, προκαλώντας τον τραυματισμό αρκετών επιβατών, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων IRIB.

Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε από το πρακτορείο εμφανίζει ένα μαχητικό αεροσκάφος από το παράθυρο του αεροπλάνου και σχόλια από έναν επιβάτη που έχει αίμα στο πρόσωπό του.

Το ιρανικό επιβατικό αεροσκάφος πραγματοποιούσε την πτήση από την Τεχεράνη προς την Βηρυτό.

