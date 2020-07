Προκαλεί η Τουρκία: Έβγαλε Navtex για γεώτρηση στην κυπριακή ΑΟΖ

Newsroom eleftherostypos.gr

Συνεχίζεται η προκλητική στάση της Τουρκίας αφού με Navtex ανακοίνωσε πως το Γιαβούζ θα κάνει γεώτρηση στα νοτιοδυτικά της Κύπρου.

Σύμφωνα με την Navtex, οι διαδικασίες γεώτρησης αναμένεται να ξεκινήσουν στις 18 Ιουλίου και υπολογίζεται να κρατήσουν 1 μήνα και 2 μέρες.

Η NAVTEX:

NAVTEX 0950/20

TURNHOS N/W : 0950/20

MEDITERRANEAN SEA

1. DRILLING OPERATIONS, BY YAVUZ, ERTUGRUL BEY, OSMAN BEY AND ORHAN BEY BETWEEN 18 JUL-18 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY;

34 06.13 N – 031 45.73 E

34 06.13 N – 031 57.80 E

33 56.18 N – 031 57.80 E

33 56.18 N – 031 45.73 E

WIDE BERTH REQUESTED.

2. ALL VESSELS ARE STRONGLY ADVISED NOT TO ENTER TO THIS AREA.

3. CANCEL THIS MESSAGE 182059Z AUG 20.