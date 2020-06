Δολοφονία Τζορτζ Φλόιντ: Τα 8:46 λεπτά που συγκλόνισαν τον κόσμο – Το σοκαριστικό βίντεο των New York Times

Newsroom eleftherostypos.gr

Τα 8 λεπτά και 46 λεπτά της δολοφονίας του Τζορτζ Φλόιντ αναπαριστούν σε ένα συγκλονιστικό βίντεο οι New York Times.



Τίτλος του βίντεο είναι «8 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα: Πως ο Τζορτζ Φλόιντ σκοτώθηκε κατά την προσαγωγή του από αστυνομικούς». Τα λεπτά αυτά αντιστοιχούν στο χρόνο που ο Ντέρεκ Τσόβιν είχε το γόνατό του στο λαιμό του Αφροαμερικανού.

Ο Τζορτζ Φλόιντ ακούγεται να επαναλαμβάνει 16 φορές ότι δεν μπορεί να αναπνεύσει, όμως ο αστυνομικός επιμένει.

Στο μεταξύ συνεχίζει να φλέγεται η Αμερική μετά από την άγρια και αργή δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από τον αστυνομικό Ντέρεκ Σόβιν, με τις διαδηλώσεις να συνεχίζονται και η οργή να ξεχειλίζει.

Σύμφωνα με το CNNi το τελευταίο αιματηρό περιστατικό έγινε στην Αϊόβα και συγκεκριμένα στο Ντάβενπορτ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά την διάρκεια περιπολίας οι αστυνομικοί έπεσαν σε ενέδρα από διαδηλωτές. Ο αρχηγός της αστυνομίας του Ντάβενπορτ, Paul Sikorski ανέφερε ότι τρεις αστυνομικοί έκαναν περιπολία στην πόλη όταν τους περικύκλωσαν διαδηλωτές και άρχισαν να τους πυροβολούν.

Ο Sikorski είπε ότι διαδηλωτές έσπασαν τα οχήματα της αστυνομίας και ένας αστυνομικός τραυματίσθηκε.

Άλλος ένας θάνατος από αστυνομικά πυρά καταγράφηκε στο Λούισβιλ στο Κεντάκι.

Συνολικά σε διάφορα περιστατικά σε όλη την πόλη έγιναν αιματηρές συγκρούσεις αστυνομίας και διαδηλωτών και συνολικά 4 πολίτες πυροβολήθηκαν και δυο από αυτούς πέθαναν.

Ο δήμαρχος του Ντάβενπορτ Mike Mateson είπε ότι τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας στην πόλη και ζήτησε από τον κυβερνήτη να ενεργοποιηθεί η Εθνική Φρουρά.

Λεηλασίες ξέσπασαν χθες τη νύχτα στη Νότια Καλιφόρνια, ένας οδηγός δεξαμενοφόρου κινήθηκε μέσα σε πλήθος διαδηλωτών στην Μινεάπολις και διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία στη Βοστώνη και στην Ουάσινγκτον καθώς οι ΗΠΑ αγωνίζονται να θέσουν υπό έλεγχο τις διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν για έκτη συναπτή ημέρα και σημαδεύτηκαν από βίαια επεισόδια έπειτα από τον θάνατο του 46χρονου Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ κατά τη διάρκεια της βίαιης προσαγωγής του από έναν λευκό αστυνομικό, τον Ντέρεκ Σόβιν, στην Μινεάπολις.

Απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβλήθηκε σε σχεδόν 40 πόλεις, αλλά οι περισσότεροι πολίτες την αγνόησαν, γεγονός που προκάλεσε ένταση και βίαιη αντιπαράθεση με τις αρχές. Οι απαγορεύσεις της κυκλοφορίας είναι οι περισσότερες που έχουν επιβληθεί από το 1968 στον απόηχο της δολοφονίας του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, που επίσης είχαν συμπέσει με μια προεκλογική προεδρική εκστρατεία και εν μέσω αντιπολεμικών διαδηλώσεων.

Η αστυνομία συγκρούστηκε με διαδηλωτές στη Νέα Υόρκη, στο Σικάγο, στη Φιλαδέλφεια και στο Λος Άντζελες και έκανε χρήση δακρυγόνων και πλαστικών σφαιρών για να διαλύσει τα πλήθη.

Σε 15 πολιτείες και στην πόλη της Ουάσινγτον αναπτύχθηκαν μονάδες της Εθνοφρουράς. Στην αμερικανική μάλιστα πρωτεύουσα οι διαδηλωτές άναψαν φωτιές κοντά στον Λευκό Οίκο.

The nation's capital is legitimately on fire in every direction. This is unreal. pic.twitter.com/hXNJ0LticL

— Samantha-Jo Roth (@SamanthaJoRoth) June 1, 2020