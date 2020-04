Κορωνοϊός – Βρετανία: Ευχάριστα τα νέα για τον Μπόρις Τζόνσον – Βγήκε από την εντατική

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον βγήκε απόψε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας όπου είχε εισαχθεί τη Δευτέρα το βράδυ.

Σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο της βρετανικής κυβέρνησης, ο Τζόνσον έχει εξαιρετικά καλή διάθεση και έχει μεταφερθεί σε θάλαμο.

Οι γιατροί θα τον παρακολουθούν στενά σε αυτήν την πρώτη φάση της ανάρρωσής του.

BREAKING: Boris Johnson has left intensive care and moved to a general ward at St Thomas' Hospital.

