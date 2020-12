Πέθανε ο ηθοποιός των ταινιών Star Wars, Jeremy Bulloch

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο Jeremy Bulloch ερμήνευε τον κυνηγό κεφαλών Boba Fett στην σειρά ταινιών επιστημονικής φαντασίας Star Wars.

Ο ηθοποιός έφυγε στην ηλικία των 75 ετών λόγω επιπλοκών και ενώ νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, καθώς εδώ και χρόνια υπέφερε από Πάρκινσον.

Ο δημιουργός των ταινιών Star Wars, Τζορτζ Λούκας, σχολίασε την είδηση του θανάτου του αγαπημένου ηθοποιού λέγοντας: «Ως Bobba Fett, ο Bulloch ενσάρκωνε τον τέλειο συνδυασμό μυστηρίου και απειλής που απαιτούνταν για το ρόλο. Σαν άνθρωπος, υπήρξε ένας πραγματικός τζέντλεμαν, υποστηρίζοντας πάντα τις ταινίες και τους φαν τους, και είμαι φοβερά ευγνώμων για την συνεισφορά του στην σειρά και την κληρονομιά της».

Πολλοί από τους συμπρωταγωνιστές του Bulloch απέτισαν επίσης φόρο τιμής στον ηθοποιό μέσω του Twitter.

Jeremy Bulloch was the quintessential English gentleman. A fine actor, delightful company & so kind to everyone lucky enough to meet or work with him. I will deeply miss him & am so grateful to have known him. 💔 #RIP_DearJeremy pic.twitter.com/SMvjtQsSwZ

— Mark Hamill (@HamillHimself) December 17, 2020