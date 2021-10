Newsroom eleftherostypos.gr

Μια παλαιότερη δημοσίευση του Άλεκ Μπάλντουιν στο Twitter ήρθε ξανά στο φως, με αφορμή το τραγικό συμβάν του θανάτου της κινηματογραφίστριας Χαλίνα Χάτσινς.

Το δυστύχημα στο σετ του γουέστερν Rust στο Νέο Μεξικό έγινε όταν ο Άλεκ Μπάλντγουιν πυροβόλησε με όπλο που υποτίθεται πως είχε άσφαιρα. Το αποτέλεσμα ήταν η 42χρονη Χάτσινς να χάσει τη ζωή της και ο σκηνοθέτης της ταινίας, Τζόελ Σούζα, να τραυματιστεί.

Για το τραγικό περιστατικό έχει ξεκινήσει έρευνα. Ωστόσο ακόμη δεν έχουν ασκηθεί διώξεις σε βάρος του Άλεκ Μπάλντγουιν. Καθώς ο ηθοποιός βρίσκεται στο φως της δημοσιότητας, δυστυχώς για πολύ θλιβερούς λόγους, οι ακόλουθοί του στο Twitter έφεραν ξανά στο προσκήνιο μια ανάρτησή του από το 2017. Ο ηθοποιός είχε τότε σχολιάσει τον θάνατο ενός νεαρού άνδρα από αστυνομικό, μετά από λογομαχία έξω από ένα σούπερ μάρκετ.

«Αναρωτιέμαι πώς μπορεί να νιώθει κάποιος, όταν σκοτώνει κάποιον κατά λάθος», είχε γράψει ο Άλεκ Μπάλντουιν.

I wonder how it must feel to wrongfully kill someone…https://t.co/WE6QsAAXGI

— AlecBaldwin (@AlecBaldwln____) September 23, 2017