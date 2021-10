Γκάμπι Πετίτο: Νεκρός βρέθηκε ο αρραβωνιαστικός της Μπράιαν Λόντρι

Newsroom eleftherostypos.gr

Το FBI επιβεβαίωσε πως η σορός που βρέθηκε σε πάρκο της Φλόριντα ανήκει στον Μπράιαν Λόντρι, μνηστήρα της δολοφονημένης blogger, Γκάμπι Πετίτο. Η αναγνώριση έγινε με τη χρήση των οδοντικών αρχείων του θύματος, αποκάλυψαν οι αρχές.

«Η σύγκριση των οδοντικών στοιχείων μας αποκάλυψαν πως το λείψανο που βρέθηκε στο “T Mabry Carlton Jr Memorial Reserve and Myakkahatchee Creed Environmental Park” είναι αυτό του Μπράιαν Λόντρι», ανακοίνωσε το FBI τα ξημερώματα της Παρασκευής (22/10) ώρα Ελλάδας.

#UPDATE: On October 21, 2021, a comparison of dental records confirmed that the human remains found at the T. Mabry Carlton, Jr. Memorial Reserve and Myakkahatchee Creek Environmental Park are those of Brian Laundrie. @FBITampa pic.twitter.com/ZnzbXiibTM

— FBI Denver (@FBIDenver) October 21, 2021