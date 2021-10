Σοκ στο Χόλυγουντ: Ο Άλεκ Μπάλντγουιν σκότωσε γυναίκα κατά τη διάρκεια γυρισμάτων

Newsroom eleftherostypos.gr

Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της νέας ταινίας όπου πρωταγωνιστεί ο Άλεκ Μπάλντγουιν, ο γνωστός ηθοποιός την πυροβόλησε. Τραυματίστηκε επίσης ο σκηνοθέτης της ταινίας!

Το δυστύχημα στο σετ του γουέστερν Rust στο Νέο Μεξικό έγινε όταν ο Άλεκ Μπάλντγουιν πυροβόλησε με όπλο που υποτίθεται πως είχε άσφαιρα. Νεκρή είναι η 42χρονη Halyna Hutchins, που εργαζόταν στην ταινία ως διευθύντρια φωτογραφίας, ενώ ο 48χρονος τραυματίας είναι ο Joel Souza, σκηνοθέτης της ταινίας!

Αμέσως, η γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο αλλά υπέκυψε στα τραύματά της, ενώ ο σκηνοθέτης της ταινίας νοσηλεύεται τραυματισμένος.

Όλα έγιναν στο Bonanza Creek Ranch, έναν δημοφιλή τόπο γυρισμάτων στο Νέο Μεξικό. Για το τραγικό περιστατικό έχει ξεκινήσει έρευνα. Ωστόσο ακόμη δεν έχουν ασκηθεί διώξεις σε βάρος του Άλεκ Μπάλντγουιν. Η ταινία Rust είναι γουέστερν και ο Άλεκ Μπάλντγουιν παίζει τον Rust, έναν παράνομο, του οποίου ο 13χρονος εγγονός έχει καταδικαστεί για φόνο.

