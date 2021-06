Απεβίωσε στην ηλικία των 83 ετών ο Αμερικανός ηθοποιός, Νεντ Μπίτι

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο Αμερικανός ηθοποιός Νεντ Μπίτι, γνωστός για τους ρόλους του σε έργα όπως το «Όταν ξέσπασε η βία» και «Σούπερμαν», απεβίωσε σε ηλικία 83 ετών.

Σύμφωνα με τον μάνατζέρ του, ο ηθοποιός πέθανε την Κυριακή από φυσικά αίτια και έχοντας στο πλάι του την οικογένεια και άλλα αγαπημένα του πρόσωπα.

Γεννημένος στο Κεντάκι το 1937, ο Μπίτι ξεκίνησε την πολυετή του κινηματογραφική καριέρα το 1972, με τον ρόλο του στο «Όταν ξέσπασε η βία». Λίγα χρόνια μετά, το 1977, ο ηθοποιός προτάθηκε για Όσκαρ, για την ερμηνεία του στην ταινία «Το Δίκτυο», για την οποία χρειάστηκε να παραβρεθεί στα γυρίσματα μόλις μια μέρα. Το 1978, ο Μπίτι υποδύθηκε τον Ότις, δηλαδή τον βοηθό του «κακού» Λεξ Λούθορ στην ταινία «Σούπερμαν», επιστρέφοντας ως Ότις στο «Σούπερμαν ΙΙ» που γυρίστηκε το 1980.

Το 1992, ο Μπίτι υπήρξε υποψήφιος για Χρυσή Σφαίρα, χάρη στον ρόλο του στην ταινία «Hear my Song», όπου υποδύθηκε τον Ιρλανδό τραγουδιστή Τζόζεφ Λοκ.

Ο Μπίτι υπήρξε ένας πολυάσχολος καλλιτέχνης, έχοντας ερμηνεύσει δεκάδες μικρότερους ή μεγαλύτερους ρόλους σε ταινίες και σειρές και έχοντας δανείσει τη φωνή του σε έργα κινουμένων σχεδίων, όπως το «Toy Story 3», όπου ερμήνευσε το γκαφατζίδικο αρκουδάκι ονόματι «Λότσο».

Just heard that Ned Beatty passed away in his sleep.

It was a joy and and an incredible honor to work with him.

Thanks, Ned, for bringing Lotso to life — both his good side and his not-so-good side. We’ll miss you. pic.twitter.com/mDP9pP2vg1

— Lee Unkrich (@leeunkrich) June 14, 2021