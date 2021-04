Όσκαρ 2021: Τα φαβορί και τα αουτσάιντερ στην αποψινή τελετή

ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΛΙΓΚΑΣ

Όσκαρ 2021: Μια διαφορετική τελετή απονομής υπόσχεται σήμερα τα μεσάνυχτα ο παραγωγός της, Στίβεν Σόντερμπεργκ.

Δεν θα μπορούσε άλλωστε να μην είναι σε μια βραδιά που τιμά τις ταινίες που είδαμε την περασμένη σεζόν που ήταν εκ των πραγμάτων διαφορετική από τις άλλες. Στην 93η απονομή των Οσκαρ απόψε τα μεσάνυχτα θα δούμε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, μια πρώτη, εναρκτήρια σκηνή με μουσική, γυρισμένη σε σινεμασκόπ, ένα 90λεπτο pre-show που αντικαθιστά το κόκκινο χαλί, που δεν υπάρχει λόγω πανδημίας και την 3ωρη κυρίως τελετή που τα πλάνα της θα είναι σινεμασκόπ αλλά και με κάμερα στο χέρι πάνω από τους ώμους των καλεσμένων.

Τέλος, θα υπάρξουν συνδέσεις με άλλα σημεία των ΗΠΑ και του κόσμου για να δοθεί ο λόγος και σε εκείνους που λόγω πανδημίας δεν θα μπορέσουν να δώσουν το παρών. Εκτός από τους νικητές, η Ακαδημία φιλοδοξεί να γίνει αντικείμενο συζήτησης και η ίδια η τελετή. Ιδωμεν.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ

«Nomadland»

«Minari»

«Mank»

«The Father»

«Η Δίκη των 7 του Σικάγου»

«Promising Young Woman»

«Judas and the Black Messiah»

«Sound of Metal»

Εδώ μένει μόνο να δούμε ποιος θα μπορέσει να απειλήσει τη διαφαινόμενη νίκη του «Nomadland» της Κλόι Ζάο. Η εξαιρετική ταινία της Κινέζας δημιουργού έχει κερδίσει τα πάντα στο πέρασμά της ξεκινώντας από το Χρυσό Λιοντάρι στη Βενετία και φτάνοντας μέχρι τα πρόσφατα Baftas της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, όπου σάρωσε. Πολλές συμπάθειες έχει το «Minari» με τις γλυκόπικρες αναμνήσεις της παιδικής ηλικίας και ίσως η «Δίκη των 7 του Σικάγου» του Ααρον Σόρκιν ο οποίος όμως είναι εκτός πεντάδας του Οσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

Κλόι Ζάο («Nomadland»)

Λι Αϊζακ Τσανγκ («Minari»)

Ντέιβιντ Φίντσερ («Mank»)

Εμεραλντ Φένελ («Promising Young Woman»)

Τόμας Βίντερμπεργκ («Ασπρο Πάτο»)

Είναι η πρώτη φορά που η Ακαδημία ψηφίζει δύο γυναίκες στη διεκδίκηση του συγκεκριμένου βραβείου. Θα καταφέρει μία από αυτές να το πάρει και να γίνει η δεύτερη γυναίκα στην ιστορία του θεσμού, μετά την Κάθριν Μπίγκελοου, που θα επιστρέψει σπίτι της με το Οσκαρ σκηνοθεσίας στη βαλίτσα της; Η Κλόι Ζάο είναι φυσικά το μεγάλο φαβορί που καταφτάνει στην απονομή με όλα τα μεγάλα βραβεία της διαδρομής στο τσεπάκι της. Δύσκολα θα χάσει το Οσκαρ που φαίνεται να το έχει κλειδώσει εδώ και καιρό.

Α’ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

Τσάντουικ Μπόσμαν («Ma Rainey’ s Black Bottom»)

Αντονι Χόπκινς («The Father»)

Γκάρι Ολντμαν («Mank»)

Ριζ Αχμεντ («Sound of Metal»)

Στίβεν Γιουν («Minari»)

Αν δεν το πάρει μετά θάνατον ο Τσάντουικ Μπόσμαν, που έτσι κι αλλιώς υπέγραψε μεγάλη ερμηνεία, όλα είναι ανοικτά από εκεί και πέρα. Επικρατέστερος φέρεται να είναι ο Αντονι Χόπκινς, περίφημος ως ηλικιωμένος που υποφέρει από άνοια, ενώ και ο κορεατικής καταγωγής Στίβεν Γιουν του «Minari» έχει ρεύμα μετά την πολύ «γειωμένη» ερμηνεία του ως πατέρας της οικογένειας των Κορεατών μεταναστών που προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα στο Αρκάνσας της δεκαετίας του ’80.

Β’ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

Ντάνιελ Καλούγια («Judas and the Black Messiah»)

ΛαΚιθ Στάφιλντ («Judas and the Black Messiah»)

Σάσα Μπάρον Κοέν («Η Δίκη των 7 του Σικάγου»)

Λέσλι Οντομτζ («One Night in Miami»)

Πολ Ρέισι («Sound of Metal»)

Εδώ το Οσκαρ φαίνεται να έχει κλειδώσει. Ο Ντάνιελ Καλούγια έδωσε σώμα και ψυχή υποδυόμενος τον Μαύρο Πάνθηρα, Φρεντ Χάμπτον. Επαιξε με νεύρο και ενέργεια και η απόπειρά του δεν πέρασε καθόλου απαρατήρητη στον γύρο των προ-οσκαρικών βραβεύσεων. Θα είναι έκπληξη αν το χάσει από τον Πολ Ρέισι ο οποίος έπαιξε με μεγάλη πραότητα και πολύ ισορροπημένα στο «Sound of Metal» μιλώντας τόσο με νοήματα όσο και με τη φωνή του.

Α’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

Φράνσις ΜακΝτόρμαντ («Nomadland»)

Κάρι Μάλιγκαν («Promising Young Woman»)

Βαϊόλα Ντέιβις («Ma Rainey’s Black Bottom»)

Αντρα Ντέι («United States vs. Billie Holiday»)

Βανέσα Κίρμπι («Θραύσματα μιας γυναίκας»)

Η Κάρι Μάλιγκαν και η Βαϊόλα Ντέιβις έχουν το προβάδισμα εδώ αλλά η δεύτερη κέρδισε πρόσφατα το βραβείο της Ενωσης των Ηθοποιών και έχει το μομέντουμ αυτή τη στιγμή. Και η εξαιρετική Φράνσις ΜακΝτόρμαντ είναι μέσα στα φαβορί για το βραβείο κι ας το έχει πάρει ήδη δύο φορές στο παρελθόν. Ανήκει στη σπουδαία εκείνη ομάδα των ηθοποιών που δύσκολα μπορείς να αγνοήσεις και η συμβολή της στον θρίαμβο του «Nomadland» δεν είναι καθόλου αμελητέα.

Β’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

Γιουν Γιου-γιανγκ («Minari»)

Ολίβια Κόλμαν («The Father»)

Αμάντα Σέιφριντ («Mank»)

Μαρία Μπακάλοβα («Borat Subsequent Moviefilm»)

Γκλεν Κλόουζ («Hillbilly Elegy»)

Η απολαυστική στην απλότητα και την ειλικρίνειά της γιαγιά στο «Minari» φαίνεται πως πάει να κάνει τη μεγάλη έκπληξη και να γίνει το θέμα συζήτησης της φετινής απονομής. Κανείς δεν θα έχει αντιρρήσεις σε αυτή τη βράβευση, θα είναι δίκαιη και θα πανηγυριστεί από όλους, όπως η περσινή των «Παράσιτων». Η Αμάντα Σέιφριντ την «απειλεί» αλλά φαίνεται ότι η «γιαγιά» από την Κορέα είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Εμεραλντ Φένελ («Promising Young Woman»)

Ααρον Σόρκιν («Η Δίκη των 7 του Σικάγου»)

Λι Αϊζακ Τσανγκ («Minari»)

Γουιλ Μπέρσον & Σάκα Κινγκ («Judas and the Black Messiah»)

Αμπραμ Μάρντερ & Ντάριους Μάρντερ («Sound of Metal»)

Η Βρετανίδα Εμεραλντ Φένελ έχει τον πρώτο λόγο σε αυτή την υποψηφιότητα καθώς το σενάριό της έχει αμεσότητα και χτυπά σε ένα από τα βασικά σημεία της δημόσιας συζήτησης της εποχής μας, την πατριαρχία. Η Φένελ έχει την Ενωση Σεναριογράφων μαζί της, που τη βράβευσε, ενώ το σενάριό της αναγνωρίστηκε και από τους συμπατριώτες της αποσπώντας το συγκεκριμένο Bafta. Ο Ααρον Σόρκιν είναι ο βασικός της αντίπαλος που έχει ήδη πάρει το Οσκαρ διασκευασμένου σεναρίου στο παρελθόν («Social Network») και το συγκεκριμένο που υπέγραψε είναι όπως πάντα εκτενές και καλογραμμένο.

ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Κλόι Ζάο («Nomadland»)

Φλοριάν Ζέλερ («The Father»)

Σάσα ΜπάρονΚοέν («Borat Subsequent Moviefilm»)

Κεμπ Πάουερς («One Night in Miami»)

Ραμίν Μπαχράμι («The White Tiger»)

Η Κλόι Ζάο μπορεί να κάνει εδώ ακόμα μια νίκη με το ευαίσθητο σενάριό της που προκαλεί πολλαπλά συναισθήματα για τους ανθρώπους που ζουν στο περιθώριο της αμερικανικής κοινωνίας μέσα σε ένα βαν. Πολλές πιθανότητες όμως να βγει νικητής έχει ο Γάλλος Φλοριάν Ζέλερ που διασκεύασε για τη μεγάλη οθόνη το θεατρικό του έργο και είναι πιθανό να πάρει τα μέλη της Ακαδημίας με το μέρος του καθώς το σενάριο που προέρχεται από θεατρική παράσταση συνήθως προτιμάται. Η Ενωση Σεναριογράφων πάντως ψήφισε «Μπόρατ».

KΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΙΝΙΑ

«Ασπρο πάτο» (Δανία)

«Quo Vadis Aida?» (Βοσνία-Ερζεγοβίνη)

«Collective» (Ρουμανία)

«The Man Who Sold His Skin» (Τυνησία)

«Better Days» (Χονγκ Κονγκ)

«Ασπρο πάτο» δείχνουν οι προβλέψεις εδώ καθώς η ταινία έχει ήδη αποσπάσει μια σειρά από βραβεία, όπως τα τέσσερα μεγάλα από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου, ενώ ο σκηνοθέτης Τόμας Βίντερμπεργκ διεκδικεί το Οσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας. Ομως πολλές συμπάθειες έχει επίσης το «Quo Vadis Aida?» της Γιασμίλα Ζμπάνιτς για τη σφαγή της Σρεμπρένιτσα, όπως και το αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ «Collective» σχετικά με τη διαφθορά στη Ρουμανία.

Ελληνικά χέρια για το Όσκαρ 2021

Ελληνικό ενδιαφέρον υπάρχει σε δύο κατηγορίες, με τους Φαίδωνα Παπαμιχαήλ (Φωτογραφία) και Γιώργο Λαμπρινό (Μοντάζ) να διεκδικούν το χρυσό αγαλματίδιο για τη δουλειά τους, ο μεν πρώτος στην ταινία «Η Δίκη των 7 του Σικάγου» και ο δεύτερος για το εξαιρετικό «The Father».

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Τζόσουα Τζέιμς Ρίτσαρντς («Nomadland»)

Ερικ Μέσερσμιτ («Mank»)

Φαίδων Παπαμιχαήλ («Η Δίκη των 7 του Σικάγου»)

Σον Μπόμπιτ («Judas and the Black Messiah»)

Ντάριους Βόλσκι («News of the World»)

Αν και πολύ θα θέλαμε αυτό το Οσκαρ να καταλήξει στα χέρια του Φαίδωνος Παπαμιχαήλ, που εδώ έχει τη δεύτερη υποψηφιότητά του, όλα δείχνουν ότι το βραβείο θα πάει στο «Nomadland» και τη σπουδαία δουλειά του Τζόσουα Τζέιμς Ρίτσαρντς, που αποτύπωσε το ταξίδι της ηρωίδας της ταινίας σε διαφορετικά χρώματα της ημέρας. Το θέμα είναι, βέβαια, ότι οι διευθυντές φωτογραφίες έδωσαν το βραβείο τους στον Ερικ Μέσερσμιτ, που έφερε το παλιό Χόλιγουντ στις οθόνες μας σε ασπρόμαυρη εκδοχή, στο «Mank» του Ντέιβιντ Φίντσερ.

ΜΟΝΤΑΖ

Γιώργος Λαμπρινός («The Father»)

Κλόι Ζάο («Nomadland»)

Αλαν Μπάουμγκαρτεν («Η Δίκη των 7 του Σικάγου»)

Μίκελ Νίλσεν («Sound of Metal»)

Φρέντερικ Τόραβαλ («Promising Young Woman»)

Θα καταφέρει, άραγε, ο σπουδαίος Γιώργος Λαμπρινός να κάνει τη μεγάλη ανατροπή και να αποσπάσει το αγαλματίδιο; Γιατί περί ανατροπής θα πρόκειται, καθώς αυτό το βραβείο φαίνεται ότι θα κριθεί ανάμεσα στο μοντάζ της Κλόι Ζάο και του Αλαν Μπάουμγκαρτεν της «Δίκης των 7 του Σικάγου», ο οποίος πήρε το βραβείο των συναδέλφων του μοντέρ. Πολλές πιθανότητες έχει και ο Μίκελ Νίλσεν του «Sound of Metal», καθώς η δουλειά του ήταν πιο σύνθετη προσπαθώντας να ταιριάξει σωστά το παζλ ανάμεσα στις σκηνές με και χωρίς ήχο.

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ

«Soul»

«Wolfwalers»

«Φύγαμε»

«Over the moon»

«A Shaun the Sheep Movie»

Το «Soul» δείχνει ότι θα πάρει αυτό το Οσκαρ περίπατο και θα προσθέσει ένα ακόμη μεγάλο βραβείο στην Pixar και την Ντίσνεϊ. Αλλά δεν αποκλείεται να δούμε το Οσκαρ να πηγαίνει στην Ιρλανδία και το θαυμάσιο «Wolfwalkers» του Τομ Μουρ, ο οποίος θεωρείται ο Ιρλανδός Μιγιαζάκι και έχει ήδη δύο υποψηφιότητες για το Οσκαρ στο παρελθόν. Ισως, η τρίτη να είναι η τυχερή του.

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

«My Octopus Teacher»

«Crip Camp: A Disability Revolution»

«Collective»

«Time»

«The Mole Agent»

Το «My Octopus Teacher» έγινε η ταινία-φαινόμενο του Netflix κατά τη διάρκεια της πανδημίας και όχι άδικα. Είναι ιδιαίτερο, ξεχωριστό και σε αφήνει άναυδο. Αλλά και το «Crip Camp: A Disability Revolution» έχει κερδίσει πολλούς με το σαφές πολιτικό του μήνυμα και την 70s αισθητική του στην οποία διαδραματίζεται. Και είναι και το «Collective», που έχει αφήσει σπουδαίες εντυπώσεις και διεκδικεί παράλληλα το Οσκαρ καλύτερης διεθνούς ταινίας.

ΤΡΑΓΟΥΔΙ

«Speak Now» («One Night in Miami»)

«Fight for You» («Judas and the Black Messiah»)

«Husavik» («Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga»)

«IoSi» («Η ζωή μπροστά σου»)

«Hear My Voice» («Η Δίκη των 7 του Σικάγου»)

Το «Speak Now» εμφανίζεται ως το μεγάλο φαβορί σε αυτήν την κατηγορία και ίσως να είναι το μοναδικό βραβείο που θα πάρει το «One Night in Miami» της Ρετζίνα Κινγκ. Πιθανότητες έχει και το «IoSi» από το «Η ζωή μπροστά σου». Η Ντάιαν Γουόρεν, που το υπογράφει, έχει τιμηθεί με 12 υποψηφιότητες έως τώρα, αλλά δεν έχει πάρει ποτέ το χρυσό αγαλματίδιο σπίτι της.

ΜΟΥΣΙΚΗ

«Soul»

«Mank»

«Da 5 Bloods»

«Minari»

«News of the World»

Δύσκολα θα χάσει το Οσκαρ το ζευγάρι Ατικους Ρος-Τρεντ Ρέζνορ, που υπογράφει τη μουσική τόσο στο «Soul» όσο και στο «Mank» του Ντέιβιντ Φίντσερ. Το ζεύγος έχει βραβευθεί με Οσκαρ καλύτερης μουσικής στο παρελθόν με το «Social Network» του Φίντσερ και θεωρείται μία από τις πιο πετυχημένες συνεργασίες αυτήν τη στιγμή στο Χόλιγουντ. Εχουν ήδη πάρει τη Χρυσή Σφαίρα για τη μουσική του «Soul».

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

«Mank»

«Tenet»

«The Father»

«News of the World»

«Ma Rainey’s Black Bottom»

To ασπρόμαυρο «Mank» του Ντέιβιντ Φίντσερ φαίνεται ότι θα έχει εδώ την τιμητική του, καθώς η αναπαράσταση του παλιού Χόλιγουντ της δεκαετίας του ’30, με μια γκόθικ πινελιά στα γυρίσματα εσωτερικών χώρων, είναι ιδιαίτερα εύστοχη. Εδώ όμως ίσως δικαιωθεί ο Κρίστοφερ Νόλαν με το «Tenet», που μπορεί να μην έχει πολλούς θαυμαστές αλλά το στήσιμο σκηνών, όπως η εναρκτήρια στην Οπερα του Ταλίν ή η συγχρονισμένη επίθεση δύο ομάδων που κινούνται σε διαφορετικούς χρόνους, προκαλεί ρίγη.

ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ

«Ma Rainey’s Black Bottom»

«Emma»

«Mank»

«Mulan»

«Πινόκιο»

Την κούρσα οδηγεί η Αν Ροθ, που υπογράφει τα πολύ αυθεντικά κοστούμια στο «Ma Rainey’s Black Bottom» και οι προτιμήσεις επικεντρώνονται ιδιαίτερα στα πολύχρωμα της Βαϊόλα Ντέιβις. Η Αν Ροθ συνεργάστηκε πολύ στενά με τις κομμώσεις και το μακιγιάζ της ταινίας δίνοντάς τους την πληροφορία ότι η Rainey χρησιμοποιούσε τρίχες αλόγου για τις περούκες της και είχε χρυσά δόντια. Από πολύ κοντά ακολουθεί η υποψηφιότητα της «Emma», με τα κοστούμια να συνδυάζονται ιδανικά με τις αλλαγές των εποχών.

ΜΑΚΙΓΙΑΖ & ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ

«Ma Rainey’s Black Bottom»

«Hillbilly Elegy»

«Emma»

«Mank»

«Πινόκιο»

Και εδώ το φαβορί είναι το «Ma Rainey’s Black Bottom» και η εκπληκτική μεταμόρφωση της Βαϊόλα Ντέιβις για τον ομώνυμο ρόλο. Αντίστοιχα σπουδαία μεταμόρφωση πέτυχαν και στο «Hillbilly Elegy» για την Γκλεν Κλόουζ, ενώ πολύ ωραία δουλειά έγινε και στο «Πινόκιο» του Ματέο Γκαρόνε, όπου ο μικρός ήρωας δίνει την αυθεντική αίσθηση ότι είναι φτιαγμένος από ξύλο. Τη δουλειά εδώ υπογράφει ο Μαρκ Κουλιέ, που έχει ήδη βραβευθεί με δύο Οσκαρ στο παρελθόν.

ΗΧΟΣ

«Sound of Metal»

«Mank»

«Greyhound»

«Soul»

«News of the World»

Φαβορί είναι εδώ και καιρό ο ήχος του «Sound of Metal» και δεν αναμένεται να διαψευσθούν οι προβλέψεις. Ο ήχος παίζει καθοριστικό ρόλο στην ταινία, καθώς αναφέρεται σε έναν ντράμερ που χάνει ξαφνικά την ακοή του. Οι πειραματισμοί που αφορούν στους ήχους που ακούει στο κεφάλι του ένας κωφός και τις δονήσεις που νιώθει φαίνεται ότι βρήκαν τον στόχο τους. Υπογράφει ο Νίκολας Μπέκερ («Arrival», «Gravity»).

ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΦΕ

«Ο Ουρανός του Μεσονυχτίου»

«Tenet»

«The One and Only Ivan»

«Mulan»

«Love and Monsters»

Ο «Ουρανός του Μεσονυχτίου» διεκδικεί με αξιώσεις το Οσκαρ μετά τη νίκη του στα βραβεία της αντίστοιχης Ενωσης, αλλά εντυπωσιακή δουλειά έχει γίνει ασφαλώς στο «Tenet», με τους ήρωες της ταινίας, τα αντικείμενα και τα αυτοκίνητα να πηγαίνουν μπρος-πίσω παράλληλα με τον χρόνο και να κερδίζουν τις εντυπώσεις.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής