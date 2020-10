Πέθανε η ηθοποιός και μοντέλο Μάργκαρετ Νόλαν – Το «χρυσό» κορίτσι του Τζέιμς Μποντ

Newsroom eleftherostypos.gr

Οι φαν του Τζέιμς Μποντ την θυμούνται – και την γνωρίζουν καλά – ως το «χρυσό» κορίτσι του διάσημου πράκτορα, στην ταινία «Goldfinger».

Ο λόγος για την Margaret Nolan, η οποία δεν είναι πια στη ζωή.

Η ηθοποιός και μοντέλο πέθανε πριν λίγες ημέρες και συγκεκριμένα στις 5 Οκτωβρίου, σε ηλικία 76 ετών.

Ο σκηνοθέτης Έντγκαρ Ράιτ, στην ταινία του οποίου θα συμμετείχε η ηθοποιός και αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2021, έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση στον λογαριασμό του στο Twitter.

It's my sad duty to report that actress and artist, the magnificent Margaret Nolan has passed away. She was the middle of Venn diagram of everything cool in the 60's; having appeared with the Beatles, been beyond iconic in Bond and been part of the Carry On cast too. 1/4 pic.twitter.com/YaEaWDmLt2

— edgarwright (@edgarwright) October 11, 2020