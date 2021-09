Αυτά είναι τα νέα iPhone 13: Οι τιμές τους, τα νέα χαρακτηριστικά [εικόνες & βίντεο]

Newsroom eleftherostypos.gr

Σε ζωντανή μετάδοση οι φίλοι της Apple ενημερώθηκαν για το iPhone 13, αλλά και για όλα τα νέα προϊόντα, όπως τα iPad και το νέο Apple Watch.

Η τιμή του νέου iPhone 13 ξεκινά από τα 799 δολάρια και του iPhone 13 mini από τα 699. Ο χώρος αποθήκευσης θα ξεκινά από τα 128 GB και θα φτάνει τα 512 GB.

H μπαταρία στα νέα μοντέλα θα διαρκεί 2,5 ώρες παραπάνω από τα προηγούμενα. Στα βίντεο έχει προστεθεί η λειτουργία «cinematic» ενώ η οθόνη είναι φωτεινότερη. H κάμερα είναι 12MP και έχει λειτουργία σταθεροποίησης. Ο επεξεργαστής είναι ο Α15 Bionic, 6πυρηνος με 15 δισ. μεμονωμένους ημιαγωγούς.

Ο Τιμ Κουκ αναφέρθηκε και στην συνδρομητική τηλεόραση Apple TV+ που εμπλουτίζεται διαρκώς με νέα φιλμ και σειρές. Οι πρώτες συσκευές που παρουσιάστηκαν, ήταν τα ανανεωμένα iPad (iPad 15 και iPad Mini). Το iPad 15 με οθόνη τεχνολογίας Retina είναι βελτιωμένο κατά 40% από την προηγούμενη σειρά της συσκευής και έχει:

Launched as part of Apple’s fall event lineup, the updated sixth-generation iPad mini has an all-new design, 5G options, an edge-to-edge display, and Apple Pencil 2 support. #appleevent https://t.co/Ni8pG0i8j9 pic.twitter.com/bhLRloi0nV

— AppleInsider (@appleinsider) September 14, 2021