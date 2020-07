Γεγονός η πρώτη αποστολή στον… κόκκινο πλανήτη από τα Αραβικά Εμιράτα!

ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΤΖΟΥ

Το όνειρο γεννήθηκε όταν η Σάρα αλ-Αμίρι είδε μια εικόνα του γαλαξία Ανδρομέδα στην ηλικία των 12 ετών, όπως έχει δηλώσει η ίδια σε TedX ομιλία της.

Σήμερα, η 33χρονη επιστήμονας έγινε η επικεφαλής της ιστορικής, πρώτης αποστολής στον Αρη για λογαριασμό των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η αποστολή εκτοξεύτηκε με έναν πύραυλο H2-A από το διαστημικό αεροδρόμιο Τανεγκασίμα της Ιαπωνίας, χθες τα ξημερώματα, σε ένα ταξίδι 500 εκατομμυρίων χιλιομέτρων που στόχο έχει την αποστολή δεδομένων για τη μελέτη του καιρού του κλίματος του πλανήτη.

We have lift-off. H2A, the rocket carrying the Hope Probe to space, has launched from the Tanegashima Space Centre in Japan.#HopeMarsMission pic.twitter.com/pRKZLOL7NT

— Hope Mars Mission (@HopeMarsMission) July 19, 2020